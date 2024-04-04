İzmit'te 534 bin 375 TL'lik dükkan

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2021/64706 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/64706 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, ÖMERAĞA Mahalle/Köy, Akçacami Mevkii, 7637 Ada, 2 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planında "T1 Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik nizam 4 kat olarak belirlenmiştir.Taşınmaz konut+ticari olarak kulllanılan mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak ticari ve konut yapılaşmaları, Belsa Plaza, Cumhuriyet Parkı bulunmaktadır.Ana arter ve toplu taşıma güzergahı olan İnönü Caddesine yakın konumlu olduğundan ulaşımimkanları bakımından iyi durumdadır.Yol su kanalizasyon çevre temizlik gibi belediye hizmetleri elektrik, telekominikasyon gibi kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmaz üzerinde betonerme karkas olarak inşa edilmiş bina yer almakta olup ana yapı bodrum kat+zemin kat+3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir.Ana yapıda bir tane bina girişi olup bina girişi zemin kat seviyesinden ve kuzey cepheden verilmiştir. Bina merkezi kalorifer sistemi ile ısınmaktadır. Satışı yapılacak olan 11 nolu bağımsız bölüm binanın zemin katında konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre dükkan plan tertibinde net 17 M2 bürüt 19 M2 alanlıdır.Bağımsız bölüm giriş kapısı demir çerçeveli cam kapıdır. Tüm pencere doğramaları demir doğrama şeklindedir. İşyeri zemini seramik kaplıdır. Duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Tüm vitrifiye ve armatürler takılıdır. Mutfakta MDF malzemeden imal edilmiş mutfak dolabı ve mermerit tezgah bulunmaktadır.



Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi 7637 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan binanın zemin kat seviyesinde konumlu 12/716 arsa paylı dükkan olarak nitelendirilmiş 11 nolu bağımsız bölüm taşınmazın 3/8 hissesi satılacaktır.



Özellikleri : Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahalle/Köy, Akçacami Mevkii, 7637 Ada, 2 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm 3/8 hissesi.

Adresi : Kocaeli İli, İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi, Belsa Sokak, Dışkapı No: 29 Kat: Zemin kat İzmit/ KOCAELİ adresinde bulunur.

Yüzölçümü : 716,61 m2

Arsa Payı : 12/716

İmar Durumu : Dosyasındadır.

Kıymeti : 534.375,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:13

13/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.