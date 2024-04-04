Hastanede yatan annesini acımasızca öldürdü

Mersin'de gerçekleşen olay, saat 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8'inci katındaki 'Beyin Cerrahi' bölümünde meydana geldi. Şubat ayında beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren Selma Çiftçi ile refakatçi olarak yanında kalan oğlu Murat Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Arslan, önce bıçakla annesinin boğaz ve ayak bileklerini kesti. Arslan, ardından da üzerindeki ruhsatsız tabancasıyla annesinin başına ateş etti.

Çığlık ve silah sesi üzerine odaya gelen güvenlik görevlileri Murat Arslan'ı yakalarken, müdahale edilen annenin öldüğü anlaşıldı. Murat Arslan polise teslim edilirken, annesinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.



İfadesinde cinayeti işlediğini hatırlamadığını söyleyen Arslan'ın sorgusu sürüyor.