AKP’de seçim yenilgisi sonrası detaylı analiz edilecek

Bu nedenler, “ekonomik kriz, yanlış aday tercihi ve son ana kadar ek zam sözü bekleyen emeklilerin bu beklentilerinin karşılanamaması” olarak sıralandı.
AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gideceği beklentisi yüksek. Erdoğan'ın MYK toplantısında özeleştiri yaptığı bilgisi basına servis edilmişti.
Parti kaynaklarına göre MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda, seçim yenilgisinin nedenleri kurulacak komisyonlar aracılığıyla detaylı analiz edilecek, yani bir anlamda “hasar tespiti” yapılacak. Ardından da Erdoğan, parti yönetimi ve kabinede kapsamlı değişikliğe gidebilir.
Kaynak: BBC Türkçe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Met - İSTİŞAREYE GEREK YOK,HAYAT PAHALILIĞI,DÜŞÜK ÜÇRETLER,İŞSİZLİK,GÖÇMENLER,İŞE ALIMLARDA TORPİL,İHALERDEDE ADALET OLAY BİTMİŞTİR.
Eski Ak Partili - Akp nin bunlar daha iyi günleri her geçen gün kan kaybediyor 2028 yok olacak tabelası bile kalmayacak görürürsünüz
12345 - Bıktı millet bıktı.
Evet yukarıda yazılanların da etkisi var ama.
Umudunu , güvenini kaybetmişti millet, yaşama sevincini kaybetmişti.artik akp geri dönüşü olmayan yola girmistir.bu saatten sonra akp bitmiştir.ağar ağar eriyecek ve yok olacak gidecek.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.