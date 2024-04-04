AKP’de seçim yenilgisi sonrası detaylı analiz edilecek

Bu nedenler, “ekonomik kriz, yanlış aday tercihi ve son ana kadar ek zam sözü bekleyen emeklilerin bu beklentilerinin karşılanamaması” olarak sıralandı.

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gideceği beklentisi yüksek. Erdoğan'ın MYK toplantısında özeleştiri yaptığı bilgisi basına servis edilmişti.

Parti kaynaklarına göre MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda, seçim yenilgisinin nedenleri kurulacak komisyonlar aracılığıyla detaylı analiz edilecek, yani bir anlamda “hasar tespiti” yapılacak. Ardından da Erdoğan, parti yönetimi ve kabinede kapsamlı değişikliğe gidebilir.

Kaynak: BBC Türkçe