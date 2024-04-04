- Spor

GÜZEL İZMİR’İN ÇİRKİN VAHŞİLERİ

Kimi Göztepeliler, 3-2’lik ağır yenilginin acısını aynalardan çıkardı. Ortalığı savaş alanına getiren kimi Göztepeliler, İzmir’i temsil etmeye haklarının olmadığını gösterdiler. Kamera görüntülerinden saldırganların takibine geçildi

Hakan Yağcıoğlu
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GÜZEL İZMİR’İN ÇİRKİN VAHŞİLERİ mask
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İNANILMAZ BİR GALİBİYET

Önceki gün oynanan ve Kocaelispor’un 3-2 kazandığı maçın ardından üdeata çılgına dönen ve acı bir skorla yüz yüze kalan vahşiler, istenmeyen görüntüler oluşturdu. Kimi Göztepe taraftarları, mağlubiyetin acısını, devletin malı olan stadyum tuvaletlerindeki aynalardan çıkardı.

TUVALETLERDEKİ TÜM AYNALAR KIRILDI

Daniel Candeias’ın attığı 3 golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Göztepeli taraftarlar, mağlubiyetin vermiş olduğu hırs ile stadyuma zarar vermeye başladı. Tribünlerde birkaç koltuğu yakan taraftarlar, stadyum tuvaletindeki aynaları da kırdı. Kamu malına zarar veren Göztepeli taraftarlar, mağlubiyetin acısını aynaları kırarak çıkarmaya çalıştı.
# Göztepe, Kocaelispor

04 Nis 2024 - 11:52 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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