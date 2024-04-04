GÜZEL İZMİR’İN ÇİRKİN VAHŞİLERİ

İNANILMAZ BİR GALİBİYET
Önceki gün oynanan ve Kocaelispor’un 3-2 kazandığı maçın ardından üdeata çılgına dönen ve acı bir skorla yüz yüze kalan vahşiler, istenmeyen görüntüler oluşturdu. Kimi Göztepe taraftarları, mağlubiyetin acısını, devletin malı olan stadyum tuvaletlerindeki aynalardan çıkardı.
TUVALETLERDEKİ TÜM AYNALAR KIRILDI
Daniel Candeias’ın attığı 3 golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Göztepeli taraftarlar, mağlubiyetin vermiş olduğu hırs ile stadyuma zarar vermeye başladı. Tribünlerde birkaç koltuğu yakan taraftarlar, stadyum tuvaletindeki aynaları da kırdı. Kamu malına zarar veren Göztepeli taraftarlar, mağlubiyetin acısını aynaları kırarak çıkarmaya çalıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.