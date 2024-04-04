04 Nis 2024 - 12:05- Spor G:

Fatma Başkan ve Gökçe yine tribündeydi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor - Göztepe maçını numaralı tribününden takip etti

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Fatma Başkan ve Gökçe yine tribündeydi mask
Fatma Başkan ve Gökçe yine tribündeydi
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GÖKÇE VE OĞLUYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün oynanan Kocaelispor - Göztepe karşılaşmasını numaralı tribünden takip etti. Başkan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, CHP İzmit İlçe üyeleri ve oğluyla birlikte karşılaşmayı takip etti. Fatma Başkan, parmaklarına sürdüğü yeşil - siyah ojelerle totem yaptığını ve yaptığı totemin tuttuğunu söyledi. Seçim zaferinin ardından bir de Kocaelispor kazanınca, Başkan Hürriyet’in keyfine diyecek yoktu.

Fatma Başkan ve Gökçe yine tribündeydi
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04 Nis 2024 - 12:05 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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