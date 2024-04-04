Fatma Başkan ve Gökçe yine tribündeydi

GÖKÇE VE OĞLUYLA BİRLİKTE İZLEDİ
Yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün oynanan Kocaelispor - Göztepe karşılaşmasını numaralı tribünden takip etti. Başkan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, CHP İzmit İlçe üyeleri ve oğluyla birlikte karşılaşmayı takip etti. Fatma Başkan, parmaklarına sürdüğü yeşil - siyah ojelerle totem yaptığını ve yaptığı totemin tuttuğunu söyledi. Seçim zaferinin ardından bir de Kocaelispor kazanınca, Başkan Hürriyet’in keyfine diyecek yoktu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.