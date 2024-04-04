Candeias: “Yolun sonu Süper Lig”

BU NASIL BİR HAT-TRİCK?

Dünyada eşine az rastlanır bir hat-trick fonksiyonunun yaşandığı maçta, Kocaelispor’un süper Portekizlisi Candeias’ın üç penaltıyı da değişik köşelere gönderirken, müthiş vuruşları ve buz gibi haliyle sinirlerine hakim olması, tam bir ustalık gösterisi gibiydi. Zerre tedirginlik yaşamadan üç usta vuruş yapan Candeias, adeta futbolcu dersi verdi.

TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN !

Maç sonrasında kameraların karşısına çocuklarıyla çıkan 3.kaptan, “Biz Süper Lig yolunda hasar alsak da, kalan 6 maçı kazanacağız ve direkt Süper Lig’e yükselmek için her şeyi yapacağız. Her şey bitmedi. Bu müthiş maç geride kaldı. Gerçekten unutulmaz bir maç oldu, hepimiz için. Ama Çorumspor maçına odaklanmalı ve orada da kazanmalıyız. Galibiyeti büyük taraftara armağan ediyorum” dedi.