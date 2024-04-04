Candeias: “Yolun sonu Süper Lig”

BU NASIL BİR HAT-TRİCK?
Dünyada eşine az rastlanır bir hat-trick fonksiyonunun yaşandığı maçta, Kocaelispor’un süper Portekizlisi Candeias’ın üç penaltıyı da değişik köşelere gönderirken, müthiş vuruşları ve buz gibi haliyle sinirlerine hakim olması, tam bir ustalık gösterisi gibiydi. Zerre tedirginlik yaşamadan üç usta vuruş yapan Candeias, adeta futbolcu dersi verdi.
TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN !
Maç sonrasında kameraların karşısına çocuklarıyla çıkan 3.kaptan, “Biz Süper Lig yolunda hasar alsak da, kalan 6 maçı kazanacağız ve direkt Süper Lig’e yükselmek için her şeyi yapacağız. Her şey bitmedi. Bu müthiş maç geride kaldı. Gerçekten unutulmaz bir maç oldu, hepimiz için. Ama Çorumspor maçına odaklanmalı ve orada da kazanmalıyız. Galibiyeti büyük taraftara armağan ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.