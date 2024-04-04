Derince 3 puanı kaçırdı: 1-1

15. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Ligde orta sıralara tırmanmak isteyen Belediye Derincespor, önceki gün deplasmanda İnegölspor ile karşılaştı. Temsilcimiz 23. dakikada Melik Derinin attığı şık gol ile öne geçti. İlk devreyi önde kapatan Derince maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. İkinci devre, 55. dakikada İnegölsporlu Kadir Turhan durumu eşitledi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Belediye Derincespor avantajı yakaladığı maçta rakibi İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz aldığı 1 puan ile 15. sıradaki yerini korudu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.