Derince 3 puanı kaçırdı: 1-1

15. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Ligde orta sıralara tırmanmak isteyen Belediye Derincespor, önceki gün deplasmanda İnegölspor ile karşılaştı. Temsilcimiz 23. dakikada Melik Derinin attığı şık gol ile öne geçti. İlk devreyi önde kapatan Derince maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. İkinci devre, 55. dakikada İnegölsporlu Kadir Turhan durumu eşitledi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Belediye Derincespor avantajı yakaladığı maçta rakibi İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz aldığı 1 puan ile 15. sıradaki yerini korudu.