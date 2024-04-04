Kocaeli Gençlik Meclisi'nden "Bayram Neşesi": Çocuklar Bu Bayram Kendi Hikayelerini Yazacak

"Merhaba Kocaeli! – Biz, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bu Ramazan Bayramı'nda fark yaratmak istiyoruz. "Bayram Neşesi" adını taşıyan projemizle, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık kıyafet almak yerine onlara kendi seçimlerini yapma fırsatı sunacak hediye kartları topladık. Bu yılki bayram, çocuklarımızın kendi tercihleriyle özel olacak; çünkü bayramlık kıyafetlerini kendileri seçecekler!

Bu inovatif yaklaşımımız sayesinde, çocuklarımıza sadece yeni kıyafetler değil, aynı zamanda seçim yapma özgürlüğü ve kişisel tercihlerine saygı göstererek mutluluklarını katlayacak bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Yerel işletmelerden ve toplumumuzun duyarlı bireylerinden gelen destekle topladığımız bağışlar sayesinde satın alınan hediye kartlarını, bayram öncesinde ailelere teslim etmeyi planlıyoruz. Bu sayede, çocuklarımız bayram için diledikleri kıyafetleri kendileri seçebilecekler.

Sizden Gelen Destekle Büyüyoruz:

Projemize şimdiden destek olan her bir kişi ve kuruluşa teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu destekler sayesinde çocuklarımız, bayramı kendi tercihleriyle, daha özel ve mutlu bir şekilde kutlama fırsatı bulacak.

Çocuklarımızın Mutluluğu, Bizim Mutluluğumuz:

"Bayram Neşesi" projesiyle, çocuklarımızın bayramı kendi seçimleriyle kutlamalarını sağlamak temel amacımız. Bu özel günlerinde, onlara sadece bir hediye vermek değil, aynı zamanda kişisel tercihlerine değer verildiğini hissettirmek istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; çocuklarımızın mutluluğu, hepimizin yüzünde bir tebessüm yaratır.

Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin:

Bu projenin başarısı, hep birlikte daha fazla iyilik yapabileceğimizin bir kanıtı. Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, tüm toplumu kucaklayan projelerimize devam edeceğiz. Çocuklar, gençler ve her yaştan insanımız için daha iyi bir gelecek inşa etmek bizim en büyük amacımız.

Bizimle İletişime Geçin:

Projemiz ve gelecek planlarımız hakkında daha fazla bilgi almak, destek olmak ya da fikirlerinizi paylaşmak için bizimle iletişime geçin. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz.

[Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi İletişim Bilgileri]

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, "Bayram Neşesi" projesiyle çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm yaratmayı amaçlıyoruz.

Projemizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesindeki önemli destekleri için Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Sayın Sedat Köse ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Sayın Ali Korkmaz'a özel teşekkürlerimizi sunarken, aynı zamanda, desteklerini bizden esirgemeyen herkese minnettarız."