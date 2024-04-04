Gebze ve Gölcük derbileri kazandı

GEBZE ŞAMPİYONLUK İDDİASINI DEVAM ETTİRDİ: 0-2

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor, önceki gün kent derbisinde Kullarspor 1975 ile karşılaştı. İki temsilcimiz de maça kazanmak için çıktı. Galibiyete daha çok ihtiyacı olan ve şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Gebzespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Gebzespor’a galibiyet getiren golleri, 52. dakikada Burak Baba ve 73. dakikada golcü oyuncu İliyaz Işık kaydetti. Gebzespor aldığı 3 puan ile şampiyonluk umudunu sürdürdü.

GÖLCÜK - DİLİSKELESİ MAÇI NEFES KESTİ: 2-1

Gölcükspor ile Diliskelesispor, önceki gün kent derbisinde bir araya geldi. Gölcük Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşma kıran kırana geçti ve nefes kesti. İlk devresi 0-0 biten maçta Gölcükspor, dakika 50’de Serbay Yağız’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Diliskelesi, dakika 64’te İsmail Can Taşkıran ile skoru eşitledi. İki takımın da harika mücadelesine ev sahipliği yapan karşılaşmada son sözü Gölcüksporlu Yağız Efe Güloğlu söyledi. Yağız, 83. dakikada attığı golle zaferi Gölcükspor’a armağan etti. Gölcükspor, kent derbisini Diliskelesi karşısında 2-1 kazandı.

YUVACIK’TA İŞLER HİÇ İYİ GİTMİYOR: 2-1

Bölgesel Amatör Lig’de sıkıntılı günler geçiren temsilcimiz Yuvacıkspor, önceki gün sıralamada bir alt basamağında yer alan Uzunköprüspor ile mücadele etti. 4 haftadır galibiyete hasret kalan Yuvacıkspor maça mutlak galibiyet parolası ile çıktı. 41. dakikada öne geçen ve ilk devreyi önde kapatan temsilcimiz 2. yarıda üst üste golleri kalesinde gördü. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Yuvacıkspor, üst üste 5. yenilgisini alarak kötü gidişatını sürdürdü.

BÖLGESEL AMATÖR LİG 2.GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M P

1.Çorlu 1947 24 18 4 2 58

2.Gebzespor 23 17 3 3 54

3.Feriköy 23 14 5 4 47

4.İFA 23 13 7 3 46

5.Taçspor 24 14 4 6 46

6.Gölcükspor 23 12 5 6 41

7.Diliskelesi 23 11 4 8 37

8.Kullar 1975 23 10 5 8 35

9.Keşan-ESKİ 23 9 6 8 33

10.Kapaklıspor 24 9 3 12 30

11.Saray 1953 23 6 3 14 21

12.Uzunköprü 23 6 2 15 20

13.Yuvacıkspor 24 6 1 17 19

14.Lüleburgaz 23 1 3 19 6

15.Babaeski 24 1 1 22 4