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Gebze ve Gölcük derbileri kazandı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 5 temsilcimiz bu hafta birbirinden önemli karşılaşmalara çıktı. Gebze ve Gölcükspor kent derbilerini kazanırken, Yuvacıkspor üst üste 5. yenilgisini aldı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Gebze ve Gölcük derbileri kazandı mask
Gebze ve Gölcük derbileri kazandı
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GEBZE ŞAMPİYONLUK İDDİASINI DEVAM ETTİRDİ: 0-2

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor, önceki gün kent derbisinde Kullarspor 1975 ile karşılaştı. İki temsilcimiz de maça kazanmak için çıktı. Galibiyete daha çok ihtiyacı olan ve şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Gebzespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Gebzespor’a galibiyet getiren golleri, 52. dakikada Burak Baba ve 73. dakikada golcü oyuncu İliyaz Işık kaydetti. Gebzespor aldığı 3 puan ile şampiyonluk umudunu sürdürdü.

GÖLCÜK - DİLİSKELESİ MAÇI NEFES KESTİ: 2-1

Gölcükspor ile Diliskelesispor, önceki gün kent derbisinde bir araya geldi. Gölcük Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşma kıran kırana geçti ve nefes kesti. İlk devresi 0-0 biten maçta Gölcükspor, dakika 50’de Serbay Yağız’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Diliskelesi, dakika 64’te İsmail Can Taşkıran ile skoru eşitledi. İki takımın da harika mücadelesine ev sahipliği yapan karşılaşmada son sözü Gölcüksporlu Yağız Efe Güloğlu söyledi. Yağız, 83. dakikada attığı golle zaferi Gölcükspor’a armağan etti. Gölcükspor, kent derbisini Diliskelesi karşısında 2-1 kazandı.

Gebze ve Gölcük derbileri kazandı

YUVACIK’TA İŞLER HİÇ İYİ GİTMİYOR: 2-1

Bölgesel Amatör Lig’de sıkıntılı günler geçiren temsilcimiz Yuvacıkspor, önceki gün sıralamada bir alt basamağında yer alan Uzunköprüspor ile mücadele etti. 4 haftadır galibiyete hasret kalan Yuvacıkspor maça mutlak galibiyet parolası ile çıktı. 41. dakikada öne geçen ve ilk devreyi önde kapatan temsilcimiz 2. yarıda üst üste golleri kalesinde gördü. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Yuvacıkspor, üst üste 5. yenilgisini alarak kötü gidişatını sürdürdü.

BÖLGESEL AMATÖR LİG 2.GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR           O            G            B            M           P

1.Çorlu 1947      24          18          4             2             58

2.Gebzespor       23          17          3             3             54

3.Feriköy             23          14          5             4             47

4.İFA                    23          13          7             3             46

5.Taçspor            24          14          4             6             46

6.Gölcükspor      23          12          5             6             41

7.Diliskelesi        23          11          4             8             37

8.Kullar 1975      23          10          5             8             35

9.Keşan-ESKİ      23          9             6             8             33

10.Kapaklıspor   24          9             3             12          30

11.Saray 1953    23          6             3             14          21

12.Uzunköprü    23          6             2             15          20

13.Yuvacıkspor  24          6             1             17          19

14.Lüleburgaz    23          1             3             19          6

15.Babaeski        24          1             1             22          4

04 Nis 2024 - 12:18 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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