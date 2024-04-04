Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 2 ayrı noktada yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışma sonucu şüpheliler O.K, B.Y. ve A.A.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.K. ve B.Y. tutuklandı.
Şüpheli A.A.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.