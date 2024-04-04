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Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 2 ayrı noktada yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucu şüpheliler O.K, B.Y. ve A.A.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.K. ve B.Y. tutuklandı.

Şüpheli A.A.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

04 Nis 2024 - 12:39 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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