Taşdemir’den Söğüt’e videolu cevap

Körfez’de seçimi kıl payı ile Cumhur ittifakının Ak Partili adayı mevcut başkan Şener Söğüt kazanmış, CHP adayı Tayfun Balıkçı ise sayımda usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla ilçe seçim kuruluna başvurmuş, ilçeden olumsuz yanıt gelince ise İl Seçim Kuruluna müracaat etmişti. Bu itirazların ardından açıklama yapan Söğüt ise herhangi bir usulsüzlük olmadığını öne sürmüştü. CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi eski Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, Söğüt’e paylaştığı tutanaklar ve video ile cevap verdi. Söğüt’ün kaçamak cevaplar ile konuyu hedefinden uzaklaştırdığını belirterek oyların sayıldığı okullarda elektriklerin kesildiğini hatırlatan Taşdemir, aynı sandık için tutulan iki farklı tutanağı paylaştı, Balıkçı’nın bir tutanakta 71, bir tutanakta ise ‘0’ oy aldığını belirtti ve “Bunu nasıl açıklayabilirsiniz?” diye sordu. Taşdemir, oylar tekrar sayıldığında Söğüt kazanırsa ilk tebrik edenin kendisi olacağını da sözlerine ekledi.

Engin Taşdemir’in paylaşımı şöyle:

Sn Şener Söğüt bugün basın açıklaması yapmış. Kaçamak cevaplar ile konuyu hedefinden uzaklaştırmış.

Sn Şener Söğüt’e açık çağrımdır. Aşağıda ekleri ile sunuyorum.

1- Seçim akşamı oylar sayılırken mahallede veya sokakta elektrik kesilmiyor. Ama ne hikmetse sadece oyların sayıldığı okulda elektirikler kesiliyor. Fener ışığında oyların sayılıp tutanağa geçirilmesi doğru mudur?

2- Aşağıda sunmuş olduğum sadece bir tane “sandık tutanağında” aynı sandıkta 2 farklı sandık tutanağı nasıl olur?

Bir tanesinde Sn Tayfun Balıkçı 71 oy alıyor. Fakat aynı sandığa ait farklı bir “sandık tutanağında” Sn Tayfun Balıkçı’ya “0” sıfır oy çıkıyor.

Bunu nasıl açıklayabilirsiniz?

(Kim bilir ortada bu şekilde kaç tane farklı sandık tutanağı vardır?)

3- Bağımsız Adayın oylarıyla ile ilgili şaibe herkes tarafından bilinmesine rağmen bunu nasıl inkar edebilirsiniz?

4- 5000 in üzerinde geçersiz oyun olduğu bir seçimde aradaki farkın sadece 1.395 olduğunu düşünürsek ve matematiksel olarak sadece 700 oyun sonucu değiştireceği aleni ortadayken oyların tekrar sayılmasından niçin korkuyorsunuz?

Sonuç olarak Sn Şener Söğüt, oylar tekrar sayıldığında şayet siz kazanırsanız söz veriyorum sizi ilk tebrik eden ben olacağım.

Çünkü bizler sadece şaibesiz ve adaletli bir seçimden yanayız.

Körfez halkının ağırlıklı bir kesimi bu seçimi aleni olarak şaibeli görmektedir.

Tarihe şaibeli bir belediye başkanı olarak geçmek istemiyorsanız lütfen gereğini yapın.

Saygılarımla,