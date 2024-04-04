31 Mart yerel seçimlerinde 1395 oy farkıyla Başkan yeniden Şener Söğüt seçildi. CHP Körfez'deki oyların yeniden sayılması için ikinci kez İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunmuştu. Fakat İl Seçim Kurulu ikinci kez ret yanıtını verdi.
- Siyaset
CHP KÖRFEZ’E İKİNCİ KEZ RET!
CHP'nin Körfez'deki oyların yeniden sayılması talebini değerlendiren İl Seçim Kurulu yeniden ret yanıtını verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.