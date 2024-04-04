CHP KÖRFEZ’E İKİNCİ KEZ RET!

31 Mart yerel seçimlerinde 1395 oy farkıyla Başkan yeniden Şener Söğüt seçildi. CHP Körfez'deki oyların yeniden sayılması için ikinci kez İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunmuştu. Fakat İl Seçim Kurulu ikinci kez ret yanıtını verdi.