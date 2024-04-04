Gökhan Ercan: “Millet sizden bıktı artık”

KOCAELİSPOR’U DA SİYASETTEN KURTARACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, bugün ilçe binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Yerel seçim sürecini değerlendirendi Ercan, sözlerine Kocaelispor’un galibiyetini kutlayarak başladı, “Seçim süresince ‘Güçlü Meclis Güçlü İzmit’ dedik ve 31 Mart’ta İzmit tekrar Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bizim oldu. Bu nedenle güzel bir haftaya başladık. Bir de Kocaelispor da 3-2 galip geldi, böylece güzel bir güne uyandık. Kocaelispor’u da siyasallaşmaktan kurtaracağız” dedi.

ÖZEL’E VE PARTİLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çok verimli bir seçim süreci geçirdiğini söyleyen Ercan, “Yaklaşık 2 aydır örgütümüzle çok güzel bir kampanya gerçekleştirdik. Burada Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Örgütümüzle birlikte Genel Başkanımızın dediği “ Türkiye İttifakı” sloganına sahip çıkan, bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çalışma süresince kadın ve gençlik kollarımız, özellikle sabahlara kadar uyumadan çalışan, emek veren kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz Sayın Harun Özgür Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, eski dönem il ve ilçe başkanlarımız, eski belediye başkanlarımız Sayın Metin Alan, Hikmet Erenkaya bizi asla yalnız bırakmadılar.” ifadelerini kullandı.

GAZETE GAZETE GEZİP BAŞKANIMIZI KÖTÜLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın seçim süresince İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i kötülediğini ifade eden Ercan, “Bu seçimde zorluk fiziki yorgunluk değildi, zorluk iktidarın belediye başkanı Tahir Büyükakın’ın belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e dair yaptığı açıklamalar, yarattığı polemiklerdi ama biz bu polemiklere girmedik ve işimize gücümüze baktık” dedi.

TEK HAYALİ OLAN PROJESİNİ BAŞKA İLLERE YANSITIYOR

Büyükakın’ın teleferik projesinin başka illerde reklam yapılmasını da eleştiren Ercan, “Tahir Hoca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bütün illeri gezerdi, şimdi sadece kendi illerini geziyorlar, demek ki maskeleri düştü” diyerek açıklama yapmış. Tahir hoca demek ki bu gezileri maliyetli buluyor ki kendisinin de gezecek bir durumu yoktu İstanbul’a Bursa’ya başka şehirlere Kocaeli hayali dediği tek hayalini başka şehirlerde bil boardlara yansıtmış. Biz bunlara cevap bile vermedik çünkü biz kazanacağımızı biliyorduk” dedi.

MİLLET SİZDEN BIKTI ARTIK

İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oy aldınız iddialarını da değerlendiren Ercan, “Bu ülkenin başına gelen en kötü şey AKP’dir. Başka partilerden bize oy geldiğini de düşünüyorum normaldir çünkü insanlar bıktı artık AKP iktidarından bıktı ve onlara oy vermedi. Bunun başka bir açıklaması yok.” Sayın Başkanımız Fatma hanımın çok güzel bir cümlesi var; “Benim adımı kavgacıya çıkardılar, olsun ben hakkımı almak için halkımın hizmeti için kavga ederim.” diyor. Sayın Tahir Hoca artık bu kent önümüzdeki 5 yılda kavga görmeyecek, artık çok daha güzel işler yapacağız” dedi.