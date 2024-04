Kordsa’dan Ravago Petrokimya ile iş birliği

Dünyanın lider naylon ve polyester iplik, kord bezi ve tek kord üreticisi olan Kordsa, ileri malzeme vizyonunu ‘Kompaunding’ iş birimi ile güçlendirmeyi sürdürüyor. Lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojilerinin ardından dördüncü ana iş kolu olarak konumladığı kompaunding birimiyle İzmit’te sürdürülebilir plastiklerin ana hammaddesini geliştiren Kordsa, kompaunding ürünlerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve satışı alanında faaliyet gösteren Ravago Petrokimya ile Niyet Mektubu imzaladı.

ÜRÜN GELİŞTİRME, ÜRETİM VE SATIŞ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

İmzalanan Niyet Mektubu kapsamında iki şirket, uzmanlık alanlarındaki teknik ve ticari yetkinliklerini bir araya getirecek. Taraflar iş birliği kapsamında, Kordsa tarafından Ravago Petrokimya’ya tedarik edilecek PA66 polimer çiplerinin kullanılmasıyla farklı müşteri projeleri için birlikte kompaund ürünleri geliştirilmesi ve onaylanan ürünlerin Ravago Petrokimya tesislerinde üretilmesi konusunda ortak bir anlayışla hareket edecek. Diğer yandan, Kordsa ve Ravago Petrokimya arasında, kapasite kullanımı ve artırım aktiviteleri dahil olmak üzere farklı ortaklık ve iş birliği fırsatları da bu süreçte ele alınacak.

Kompaund ürünleri kullanılarak geliştirilen mühendislik plastikleri dünyada otomotiv, havacılık ve uzay sanayi, elektrik ve elektronik, beyaz eşya, günlük ev eşyaları, ambalaj gibi farklı alanlarda kullanılırken, bu sektörlerin sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne de büyük katkı sağlıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI DÖNÜŞÜM, DOĞRU İŞ BİRLİKLERİYLE MÜMKÜN”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, kompaunding alanında ortaya koydukları çalışmaların Kordsa’nın ileri malzeme vizyonunun itici güçlerinden biri olduğunu ifade ederken, “Bu alanda yaptığımız çalışmalarla, bir yandan müşterilerimizin gelecek dönemdeki ihtiyaçlarına bugünden çözüm üretirken bir yandan da hem şirketimizin hem de sektörümüzün sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Sektörümüzün bu dönüşümü için, aynı vizyonu taşıyan paydaşların birlikteliği, doğru iş birliklerinin kurgulanması çok önemli. Bu doğrultuda, Kordsa’nın genlerinde olan güçlü iş birliği kültürünü, Ravago Petrokimya ile imzaladığımız niyet mektubuyla pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki küresel markanın Türkiye’de hayata geçirdiği bu iş birliği, umuyorum küresel güçlendirme pazarında da önemli sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Ravago Petrokimya Türkiye CEO’su Sami Amira ise değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ravago Petrokimya, polimer hammadde alanında sürdürülebilirlik ve teknolojiye dayalı yeniliklerle sektörde öncü bir rol üstlenmektedir. Şirket, bu yenilikçi yaklaşımıyla sadece endüstri normlarını şekillendiren bir oyuncu değil, aynı zamanda sürdürülebilirliği teşvik eden bir örnek konumunda bulunmaktadır. Mühendislik Plastikleri iş birimimizdeki büyüme rüyamız satış tonajımızla sınırlı olmayıp, teknolojik gelişim ve yüksek performanslı ürünlerde daha ileriye gidebilmek adına büyük bir atılımdır. Teknolojik gelişime ve farklı iş yapılarına önem veren Kordsa ile yapacağımız iş birliği hem Türkiye, hem de dünya pazarında sürdürülebilir PA kompaundları konusundaki gücümüzü artıracaktır. Kurucumuz Raf Van Gorp’un önemle vurguladığı ‘Don’t try to be the best, try to work with the best’ (En iyisi olmayı değil, en iyilerle çalışmayı dene) mottosunu, Kordsa ile yapacağımız bu iş birliği neticesinde, pratiğe çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iki saygın firmanın güçlerini birleştirmesinin, pazarın büyük kazancı olacağına inanıyor ve daha nice güzel iş birliği adımlarını gerçekleştirmeyi umuyorum.”

Ülkemizde 2001 yılından bu yana üretim faaliyetlerini sürdüren Belçika merkezli Ravago, Türkiye’deki tüm plastik hammadde üretimlerini Ravago Petrokimya çatısı altında gerçekleştiriyor. 2017 yılında kendi Ar-Ge merkezini de hizmete açan Ravago Petrokimya’nın Kocaeli ve İzmir’de, toplam büyüklüğü 255 bin metrekareye ulaşan iki üretim tesisi bulunuyor.

Lastik güçlendirme alanında dünyanın lider şirketi konumunda bulunan, Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa da, yeniden dönüştürülmüş ve yeniden işlenmiş polyamid ürünlerden, biobazlı ve farklı polimer ürünler başta olmak üzere çeşitli kompaund ürünlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine İzmit’te devam ediyor. Kordsa’nın İzmit tesisi, aynı zamanda geri dönüştürülmüş polyester alanındaki üretim süreciyle, sürdürülebilirlik alanında en itibarlı ve kapsamlı sertifikasyon programlarından ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik Karbon Sertifikasyonu) Plus Sertifikası’nın sahibi konumunda.