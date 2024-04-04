NİSAN AYI BALIKLARI

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bu ayın 14’ünde zaten av yasakları başlıyor. Artık Eylül’e kadar balık yerine merada otlayan hayvanın etini yemek çok daha doğru.

Yaz sezonu boyunca kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların avladığı yüzey balıklarından bulursanız yiyebilirsiniz.

İşte Nisan ayı balıkları:

1- Sardalya son günleri. Hamsi bulursanız alın o da bitmek üzere.

2- Barbunya

3- Levrek

4- Mezgit

5- Mercan

6- Gümüş

7- Kefal

8- Tekir

9- Kırlangıç

10- Zargana

Omega-3 alabilmek için birçok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun.

İllüstrasyon: Bilge Keysan