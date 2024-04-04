04 Nis 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

NİSAN AYI BALIKLARI

Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.

NİSAN AYI BALIKLARI mask
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A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bu ayın 14’ünde zaten av yasakları başlıyor. Artık Eylül’e kadar balık yerine merada otlayan hayvanın etini yemek çok daha doğru.

Yaz sezonu boyunca kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların avladığı yüzey balıklarından bulursanız yiyebilirsiniz.

İşte Nisan ayı balıkları:

1- Sardalya son günleri. Hamsi bulursanız alın o da bitmek üzere.

2- Barbunya

3- Levrek

4- Mezgit

5- Mercan

6- Gümüş

7- Kefal

8- Tekir

9- Kırlangıç

10- Zargana

Omega-3 alabilmek için birçok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun.

İllüstrasyon: Bilge Keysan

04 Nis 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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