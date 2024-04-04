NİSAN AYI BALIKLARI

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Bu ayın 14’ünde zaten av yasakları başlıyor. Artık Eylül’e kadar balık yerine merada otlayan hayvanın etini yemek çok daha doğru.
Yaz sezonu boyunca kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların avladığı yüzey balıklarından bulursanız yiyebilirsiniz.
İşte Nisan ayı balıkları:
1- Sardalya son günleri. Hamsi bulursanız alın o da bitmek üzere.
2- Barbunya
3- Levrek
4- Mezgit
5- Mercan
6- Gümüş
7- Kefal
8- Tekir
9- Kırlangıç
10- Zargana
Omega-3 alabilmek için birçok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun.
İllüstrasyon: Bilge Keysan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.