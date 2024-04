Sarı: “Şener Bey Körfez halkının yüzüne nasıl bakacak?”

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Körfez ilçesinde AKP, 34 bin 209, CHP ise 32 bin 804 oy aldı. CHP, 1395 oy farkla belediyeyi kaybederken 5 bin 14 geçersiz oy olması dikkat çekti. CHP, sonuçlara itiraz etti. CHP’nin oyların yeniden sayılması başvurusu, ilçe seçim kurulu tarafından reddedilmiş ve İl Seçim Kurulu’na başvuru yapılmıştı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı bugün CHP il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

YOĞUN KATILIM

Açıklamada CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, CHP eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, parti yöneticileri ve partililer de hazır bulundu.

"AKP İTİRAZ ETSEYDİ ÜÇÜNCÜ KERE SAYILIRDI"

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı açıklamasında, “İlçe seçim kurulan ve il seçim kuruluna itirazlarımızda bulunduk her ikisine de ret geldi. Şu anda biz kazanmış olsak AK Parti itiraz ermiş olsaydı sandıklar şu an üçüncüye sayılıyor olacaktı. Her itirazları kabul edildi her itirazlarında sandıklar yeniden sayıldı. Bizim hukuk mücadelemiz devam ediyor.

“OY ÇUVALLARI MÜHÜRLENMEDİ”

Biz elektrik kesintilerini öğrenince körfeze gittik ve orada olayları takip etmeye başladık. Tabii bu elektrik kesintileri seçimin güvenliğini engellemiştir. Sayımlar flaşla ya da mumla yapılmıştır. Buna da direk olarak red geldi. İkincisi oy çuvallarının mühürsüz oluşuydu. Biz bunları görüntüledik ve YSK’ya sunduk. Oylar dökülüyor tekrar toplanıyor dışarıda dökülüyor. Bunlara itiraz ettik. Burada en önemli noktalardan biri kamu görevlilerinin Körfez’de oy kullanması. O ilçede yaşamayan kamu görevlisi sadece büyükşehire oy kullanabilir. İl seçim kurulu da bunu tespit etti ve belirtti. Ciddi sayıda bir oy kullanma durumu var. Bu olay seçimin iptaline bile gitmesini gerektirir.

“KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI’NIN KENDİ İSTEMESİ LAZIM”

Dördüncü itirazımız da 5 bin 104 tane geçersiz oy var. Bu ciddi bir rakam. Seçimin yönünü değiştirecek bir fark. Bizim istediğimiz bu kara bulutların ortadan kaldırılması. Belediye başkanının üzerindeki kara bulutları ve ya şaibeli bir belediye başkanı olmaması için bunu önce kendisinin istemesi lazım. Burada Körfez halkının oyları var. Oylara bir gasp var. 5 yıl boyunca Körfez halkının yüzüne bakacak. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Körfezimizin oylarına ve Körfezimizin belediye başkan adayı Tayfun Balıkçı’ya sonuna kadar sahip çıkacağız. Şu an seçimi biz kazanıyor olsaydık daha farklı olacaktı. Bizim istediğimiz adaletli bir şekilde oyların sayılması. Biz sonuca göre alkışlarınız ama kamu görevlilerinin oy kullanmaları haksız bir durum yaratmıştır. Bunlar buna hiç bir şekilde yanaşmayacaklar ama Körfez halkının yüzüne bakamazlar. 5 yıl boyunca adaletsiz şekilde kazanmış olarak tarihe geçecektir” şeklinde konuşarak seçim süreci boyunca görev alan herkese teşekkür etti.

BALIKÇI: BEN HAKSIZ YERE BAŞKAN OLMAK İSTEMEZDİM

Tayfun Balıkçı, “Seçim daha bitmedi itiraz aşamasında ve basın açıklaması yaparak bizleri yalancılıkla suçluyor. 3 kere elektrik kesintisi yaşanmış ve hala devam edilmiş. 2024 yılında böyle bir seçim olmaz. Bir anda öndeyken geriye düşünüyoruz. Ben demokrasi için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu konuda katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben olsaydım oyların tekrar sayılmasını isterdim çünkü haksız yere belediye başkanı olmanın bir anlamı yok. Herkes bizim kazandığımızı görüyor” ifadelerini kullandı.

YILDIZLI FOTOĞRAF GÖSTERDİ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı o gün seçilen bir fotoğraf göstererek, “Kimse kimsenin hakkını yemesin madem kendilerine güveniyorlar tekrardan sayalım. Sadece okullarda elektrik yok geri kalan her yerde elektrik var. Bu nasıl iş” dedi.