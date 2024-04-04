Seçim ayında İsrail rekoru: 6 AYDA 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken meydanlarda yankılanan konulardan biri de AKP hükümetinin soykırım suçlamasına rağmen İsrail ile ticarete devam etmesiydi.

Ticaret Bakanlığı'nın bugün yayımladığı resmi veriler, Türkiye'nin İsrail'e ihracatının seçim ayı olan martta 437 milyon dolarla son 6 aydır devam eden savaş döneminin zirvesini gördüğünü gösterdi.

Martta Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 düşse de İsrail, bu ayda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15. ülke olarak kayıtlara geçti.

6 AYDA 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, savaşın sürdüğü Ekim 2023-Mart 2024 döneminde 2 milyar 305 milyon dolar oldu. Ekim 2022-Mart 2023 dönemine göre Türkiye'nin 6 aylık ihracatı Ekim 2023-Mart 2024 döneminde yüzde 28,2 düşse de savaş koşullarına rağmen yüksek seyrini korudu.

TÜİK verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye dönük büyük yıkım harekatına imza attığı Ekim 2023 ile Şubat 2024 arasındaki beş aylık dönemde Türkiye'nin İsrail'den ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle 584 milyon dolar oldu.

Henüz mart ayı ithalat verileri açıklanmadı ancak son 6 aylık dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığı tahmin edilebilir.

İsrail, çelik ve çimento ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye'den ithal ediyor. İsrail'in petrol ihtiyacının büyük bölümü de Türkiye üzerinden Azerbaycan petrolü ile sağlanıyor.

MARTTA 7,5 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

2024 yılı Mart ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu.

Martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşüşle 22,6 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 5,7 düşüşle 30,1 milyar dolar oldu.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2'lik düşüşle 20,5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde ihracat yüzde 3,6'lık artışla 63,7 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 12,6 düşüşle 84,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 32 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Filistin hükümetinin açıkladığı verilere göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana geçen 180 günde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 500'ü çocuk ve 9 bin 560'ı kadın olmak üzere hastanelere ulaşan ölü sayısı toplamda 32 bin 975 kişiye ulaştı. Ayrıca, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, 75 bin 577 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 30 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği de açıklandı.

Kaynak: SÖZCÜ