04 Nis 2024 - 13:44- Siyaset G:

"Deva Partisi'nin Yerel Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Hedefleri için iftarda bir araya geldi"

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"Deva Partisi'nin Yerel Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Hedefleri için iftarda bir araya geldi" mask
"Deva Partisi'nin Yerel Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Hedefleri için iftarda bir araya geldi"
"Deva Partisi'nin Yerel Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Hedefleri için iftarda bir araya geldi"
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"Deva Partisi olarak, geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir titizlikle değerlendirdik. Belediye başkan adaylarımız, büyükşehir belediye başkan adayımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilat üyelerimizle bir araya gelerek, eksiklerimizi ve ders alınacak konuları masaya yatırdık. Bu değerlendirmeler sonucunda, tüm teşkilatımızın azimle ve gayretle girdiği ilk seçimde, partimizi Kocaeli halkına tanıtmanın ve kaliteli bir muhalefetin yeniden doğuşunu hedeflediğimizi belirledik. 2028'e doğru ilerlerken, enerjimizi tümüyle Kocaeli halkına hizmet etmeye odaklayacağımızı bir kez daha tüm teşkilatımızın enerjisiyle vurguluyoruz."
# büyük, hizmet, ilçe

04 Nis 2024 - 13:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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