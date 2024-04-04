"Deva Partisi'nin Yerel Seçim Değerlendirmesi ve Gelecek Hedefleri için iftarda bir araya geldi"

"Deva Partisi olarak, geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir titizlikle değerlendirdik. Belediye başkan adaylarımız, büyükşehir belediye başkan adayımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilat üyelerimizle bir araya gelerek, eksiklerimizi ve ders alınacak konuları masaya yatırdık. Bu değerlendirmeler sonucunda, tüm teşkilatımızın azimle ve gayretle girdiği ilk seçimde, partimizi Kocaeli halkına tanıtmanın ve kaliteli bir muhalefetin yeniden doğuşunu hedeflediğimizi belirledik. 2028'e doğru ilerlerken, enerjimizi tümüyle Kocaeli halkına hizmet etmeye odaklayacağımızı bir kez daha tüm teşkilatımızın enerjisiyle vurguluyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.