Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını yarın (5 Nisan Cuma) saat 15.00’te Bahçecik Kültür Merkezi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’ndan teslim alacak
- Siyaset
BÜYÜKAKIN, MAZBATASINI ALACAK
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, mazbatasını yarın alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.