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BÜYÜKAKIN, MAZBATASINI ALACAK

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, mazbatasını yarın alacak

Büşra BOZBAĞ
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04 Nis 2024 - 14:23 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

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