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Kerim Ertuğrul amansız hastalığa yenik düştü

Gölcük Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde ikamet eden Kerim Ertuğrul(67) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kerim Ertuğrul amansız hastalığa yenik düştü mask

Dış cephe ustası ve 2 çocuk babası olan Kerim Ertuğrul’un cenazesi öğlen namazına müteakip Değirmendere Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavut Mezarlığında toprağa verildi.

04 Nis 2024 - 14:29 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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