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İşçi emeklisi Muharrem Zontul hayatını kaybetti

Derince Yavuz Sultan Mahallesi Tayfun Sokak’ta ikamet eden Muharrem Zontul(67) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İşçi emeklisi Muharrem Zontul hayatını kaybetti mask

İşçi emeklisi ve 1 çocuk babası olan Muharrem Zontul’un cenazesi ikindi namazına müteakip 60 Evler Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek

04 Nis 2024 - 14:31 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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