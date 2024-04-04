İşçi emeklisi ve 1 çocuk babası olan Muharrem Zontul’un cenazesi ikindi namazına müteakip 60 Evler Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek
- Asayiş
İşçi emeklisi Muharrem Zontul hayatını kaybetti
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Tayfun Sokak’ta ikamet eden Muharrem Zontul(67) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.