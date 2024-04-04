İzmit Merkez'de 3+1 daire icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/96195 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/96195 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Kocaeli İl, Merkez İlçe, Ş. DURHASAN Mahalle/Köy, 214 Ada, 14 Parsel, B Blok, B Giriş, 1. kat, 3 numaralı bağımsız bölüm mesken nitelikli olup, taşınmazın zemin parametreleri inşaat yapımı için uygun olup topoğrafik yapısı eğimsiz ve parsel geometrik olarak yaklaşık üçgen formdadır.Tapuda 2.776,00 m² alan üzerinde kurulu olan site 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapıtarzında inşa edilmiş olan 3 bloktan (A, B ve C) oluşmaktadır. Meskenin bulunduğu B Blok, parselin güneyinde yer almaktadır. Onaylı mimari projesine ve yerine göre bina, bodrum + zemin + 2normal kat+ çatı arası katından oluşmaktadır. Binanın bodrum katında sığınak, kapıcı dairesi ve teknik hacimler, zemin katında; binanın 1 ve 2. girişi ve 4 adet mesken, 1. normal katında 4 adet mesken, 2.normal katında 4 adet dubleks mesken olmak üzere bina toplamda 12 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi Sultan Murat Caddesi üzerinden, zemin kat seviyesinden ve doğu yönünden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi normal dış cephe boyalıdır. Bina giriş hol zeminleri, kat hol zeminleri ve merdiven basamakları mermer plak kaplı duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Sitenin çevre düzenlemesi yapılmış olup, taşınmaz doğalgaz ısıtmalıdır.Davaya konu taşınmaz binanın 1. katında, bina girişine göre sağ tarafta bulunan kuzey ve doğucepheli meskendir. Onaylı mimari projesine göre yaklaşık 109 m² alanda 3 oda, salon, antre/hol, wc, banyo,ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin girişinde çelik doğrama giriş kapısı mevcuttur. İç kapılar ahşap panel kaplama ve pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır. Mutfak, banyo, balkon ve wc zeminleri seramik kaplama; salon, oda ve antre zeminleri laminat parke kaplamadır. Islak hacimler hariç tüm mahallerin duvarları alçı sıva üzeri saten boya ile boyanmıştır. Tavanlarda ince sıva tavan boyasıdır. Mutfak dolapları mdflam, tezgahı mermerit kaplamalıdır. Banyoda dolaplı lavabo, duşakabin ve klozet bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgazlı merkezi sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi :Alikahya Fatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Zambak Sitesi, B-2 BlokNo:61 D:3 İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.776 m2

Arsa Payı : 6/200

İmar Durumu : İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planının içerisinde olup;imar durumu ayrık nizam, 3 kat, hmax: 9,50 m, Taks: 0.35, Emsal: 1,05 yoğunluğunda yapılaşma koşullarıile Konut alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 14:50

20/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.