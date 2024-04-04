Başkan Gökçe: “Derince Türkiye’nin en modern ilçesi olacak”

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’nin adayı olan Sertif Gökçe yüzde 48,28 oy alırken AKP’nin adayı İbrahim Şirin yüzde 39,29 oy aldı. Seçimi 7 bin 416 fark ile kazanan Sertif Gökçe Derince Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu. Başkan Sertif Gökçe bugün Kocaeli Adliyesine gelerek başkanlık mazbatasını aldı. Gökçe’ye mazbatasını alırken CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve çok sayıda partili eşlik etti.

DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Başkan Gökçe mazbatasını almasının ardından yaptığı açıklamada, “Buruk bir sevinç içindeyim. Yıllardır adliyede avukat olarak baro başkanı olarak hak hukuk olarak bağırdık. Belediye başkanı olarak konuşuyorum. Benim için zor oldu. 25 yıldır burada görev yaptık. Burada sürekli hak hukuk adalet dedik. Sizlere belediye başkanı olarak seslenmekten mutluluk duyuyorum. Bundan sorma da demokrasi mücadelemiz devam edecek” dedi.

ARTIK İZMİT’TEN DERİNCE’YE GÖÇ OLACAK

Derince’nin bir merkez olacağını ifade eden Başkan Gökçe, “30 yıl sonra Derince Belediye Başkanlığını alarak derinceye adalet getireceğimize. Artık oradaki kadınların haklarını da koruyacağımıza. Yeşili de koruyacağımıza ve yapacağımız bütün çalışmaların dezavantajlı gruplar olacak. Derince artık hızlı gelişen ve modern bir ilçe olacak. Artık hepiniz eğlenmek için Derince’yi tercih edeceksiniz. Derince’nin dağlarını köylerini ziyaret edeceksiniz. Artık Derince’den İzmit’e değil İzmit’ten Derince’ye göç olacak. Bizi burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BİR DAHAKİ DÖNEME KOCAELİ KIRMIZI OLACAK

Başkan Gökçe’nin ardından konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı konuşmasında şunları söyledi, “Partimize emek veren gönül veren bugün partimizin kazanmasında büyük çaba veren herkese teşekkür ediyorum. 30 yıldır bugünü bekledik. Hepinizle gurur duyuyorum bugün başarımızda hepinizin emeği çok büyüktür. Biz bize verilen oyların kıymetini biliyoruz. Hep birlikte bu oylara sahip çıkacağız bu oyların hakkını vereceğiz. Bir dahaki dönemde Kocaeli’de kırmızı olacak”