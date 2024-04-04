Köprü üzerinde cipe arkadan çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 41 AHD 058 plakalı otomobil, aynı yönde giden A.Ş. hakimiyetindeki 34 CHZ 448 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen 41 AHD 058 plakalı otomobilin sürücüsü R.Y. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bölgede oluşan trafik kontrollü şekilde sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.