Köprü üzerinde cipe arkadan çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 41 AHD 058 plakalı otomobil, aynı yönde giden A.Ş. hakimiyetindeki 34 CHZ 448 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen 41 AHD 058 plakalı otomobilin sürücüsü R.Y. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bölgede oluşan trafik kontrollü şekilde sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.