Başkan Recep Durul'dan BAL çıkartması

Gölcükspor-Diliskelesi maçını yeniden seçilen Gölcük belediye Başkanı Yıldırım Sezer ile birlikte izleyen Durul, ardından Kullar Stadı'na gelerek burada da Kullar-Gebze derbisini yakından takip etti. her dört camianın yöneticileri, başkanın bu takiplerini memnuniyetle karşıladı.

İkizler Cengiz Furuncu ve Hasan Furuncu ile Serter Keskin de Recep Durul ile bir araya gelerek başarılar diledi.