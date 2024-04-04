Başkan Recep Durul'dan BAL çıkartması

Gölcükspor-Diliskelesi maçını yeniden seçilen Gölcük belediye Başkanı Yıldırım Sezer ile birlikte izleyen Durul, ardından Kullar Stadı'na gelerek burada da Kullar-Gebze derbisini yakından takip etti. her dört camianın yöneticileri, başkanın bu takiplerini memnuniyetle karşıladı.
İkizler Cengiz Furuncu ve Hasan Furuncu ile Serter Keskin de Recep Durul ile bir araya gelerek başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.