04 Nis 2024 - 15:24- Spor G:

Başkan Recep Durul'dan BAL çıkartması

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, gece oynanan tarihi Kocaelispor-Göztepe maçının ve saatlerinde de BAL takımlarımıza destek vermek için tribünde yerini aldı, gönül aldı.

Hakan Yağcıoğlu
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Başkan Recep Durul'dan BAL çıkartması
Başkan Recep Durul'dan BAL çıkartması
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Gölcükspor-Diliskelesi maçını yeniden seçilen Gölcük belediye Başkanı Yıldırım Sezer ile birlikte izleyen Durul, ardından Kullar Stadı'na gelerek burada da Kullar-Gebze derbisini yakından takip etti. her dört camianın yöneticileri, başkanın bu takiplerini memnuniyetle karşıladı.

İkizler Cengiz Furuncu ve Hasan Furuncu ile Serter Keskin de Recep Durul ile bir araya gelerek başarılar diledi.

Başkan Recep Durul'dan BAL çıkartması

04 Nis 2024 - 15:24 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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