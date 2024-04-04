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SÜRÜCÜLER DİKKAT! 15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK!

Ortalama hız, kırmızı ışık ihlali ve park ihlal noktalarıyla ilgili kontrolleri sağlamak ve can ve mal kaybını önlemek amacıyla yerleştirilen EDS'ler ceza yazmaya başlayacak. 

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SÜRÜCÜLER DİKKAT! 15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK! mask

15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK

Alınan yeni karara göre  Kocaeli'de ortalama hız, kırmızı ışık ve park ihlallerinin önüne geçmek, can ve mal güvenliğini koruma için artık EDS'ler ceza kesmeye başlayacak. 15 Nisan'dan itibaren devreye girecek sistem ile birlikte kural ihlalleri cazalandırılacak.
# yeni

04 Nis 2024 - 15:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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