SÜRÜCÜLER DİKKAT! 15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK!

15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK
Alınan yeni karara göre Kocaeli'de ortalama hız, kırmızı ışık ve park ihlallerinin önüne geçmek, can ve mal güvenliğini koruma için artık EDS'ler ceza kesmeye başlayacak. 15 Nisan'dan itibaren devreye girecek sistem ile birlikte kural ihlalleri cazalandırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.