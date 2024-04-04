SÜRÜCÜLER DİKKAT! 15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK!

15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK

Alınan yeni karara göre Kocaeli'de ortalama hız, kırmızı ışık ve park ihlallerinin önüne geçmek, can ve mal güvenliğini koruma için artık EDS'ler ceza kesmeye başlayacak. 15 Nisan'dan itibaren devreye girecek sistem ile birlikte kural ihlalleri cazalandırılacak.