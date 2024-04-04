TCMB rezervlerinde seçim bilançosu belli oldu

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde büyük düşüş ortaya çıktı.

Bankanın brüt rezervi geçen hafta 0,7 milyar dolarlık düşüşle 123,1 milyar dolara geriledi. 22 Aralık 2023'te 145,5 milyar dolarla rekor kıran brüt rezervler böylece seçim öncesindeki 13 haftada 22,4 milyar dolar geriledi.

Bankanın net rezervi geçen hafta 0,3 milyar dolarlık artışla 15,5 milyar dolar yükseldi. Bankanın net rezervi seçim öncesinde 13 haftada toplamda 24,6 milyar dolar geriledi.

Bankanın swap hariç net rezervi geçen hafta 0,4 milyar dolarlık düşüşle -65,5 milyar dolara gerileyerek tarihi dibi gördü. Bankanın swap hariç net rezervlerinde seçim öncesindeki 13 haftada toplam düşüş 29,1 milyar dolara ulaştı.

Banka, seçim öncesinde artan döviz ihtiyacını rezervlerinden karşıladı.

GEÇEN HAFTA DÖVİZ MEVDUAT AZALDI

Öte yandan yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta 2,1 milyar dolar düşüşle 183,6 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş bu kalemde 2,7 milyar dolar oldu.

Geçen hafta şirketlerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar dolar azalırken gerçek kişilerinki 305 milyon dolar arttı.

Kaynak: SÖZCÜ