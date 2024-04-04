34 bin oyu olan Davutoğlu: "Radikal değişim kararı aldık"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Parti olarak seçimden paylarına düşen dersi almak zorunda olduklarını ifade eden Davutoğlu, zor şartlarda aday olup fedakarca mücadele veren partisinin bütün adaylarına teşekkürlerini iletti.
"KARŞILAŞTIRMA ADİL DEĞİL"
Davutoğlu, son derece sınırlı ve odaklı yerlerde seçimlere katılma kararı aldıklarını, bazı seçim bölgelerinde de adayların niteliklerine bakarak farklı parti adaylarına da destek verdiklerini bildirdi.
Seçmen bölgelerinin yüzde 10'unda ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünün yaşadığı yerlerde seçime girdiklerini kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin her yerinde seçime giren partilerle yapılan oransal karşılaştırmaların objektif ve adil olmadığını savundu.
Davutoğlu, şunları söyledi:
- Ancak, bu durum bizim de gereken dersleri çıkarmamız gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Türkiye'nin içine girdiği kriz sarmalından çıkabilmesi için kapsamlı bir öz eleştiri ile neşteri önce kendimize atmak zorundayız.
- Halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesi mümkün değildir. Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.