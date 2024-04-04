34 bin oyu olan Davutoğlu: "Radikal değişim kararı aldık"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Parti olarak seçimden paylarına düşen dersi almak zorunda olduklarını ifade eden Davutoğlu, zor şartlarda aday olup fedakarca mücadele veren partisinin bütün adaylarına teşekkürlerini iletti.

"KARŞILAŞTIRMA ADİL DEĞİL"

Davutoğlu, son derece sınırlı ve odaklı yerlerde seçimlere katılma kararı aldıklarını, bazı seçim bölgelerinde de adayların niteliklerine bakarak farklı parti adaylarına da destek verdiklerini bildirdi.

Seçmen bölgelerinin yüzde 10'unda ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünün yaşadığı yerlerde seçime girdiklerini kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin her yerinde seçime giren partilerle yapılan oransal karşılaştırmaların objektif ve adil olmadığını savundu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

- Ancak, bu durum bizim de gereken dersleri çıkarmamız gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Türkiye'nin içine girdiği kriz sarmalından çıkabilmesi için kapsamlı bir öz eleştiri ile neşteri önce kendimize atmak zorundayız.

- Halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesi mümkün değildir. Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık.