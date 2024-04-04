Maymun saldırdı, "Monkey B" virüsü bulaştı

Hong Kong, ilk kez vahşi maymun tarafından uğradığı saldırının ardından ölümcül "Monkey B" virüsü belirlenen kişinin hastanede yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Sağlık Koruma Merkezince yapılan açıklamada, 37 yaşındaki kişinin 21 Mart'ta ateş ve bilinç kaybı şikayetiyle Tsuen Wan'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Şubat sonunda gittiği Kam Shan Milli Park gezisinde vahşi maymun saldırısına uğrayan bu kişide, beyin-omurilik sıvısı analizi sonucunda "Monkey B" virüsünün pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu kişinin durumunun şu anda kritik olduğu ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, vakaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMA ÇOK NADİR

Hong Kong'da yaygın olarak bulunan makak maymunlarının ısırması ve tırmalamasıyla insanlara bulaşan hastalığın, grip benzeri belirtiler gösterirken ölümcül merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna yol açabildiği vurgulanan açıklamada, virüsün insandan insana bulaşmasının nadir rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Monkey B" virüsünün insana bulaştığı vakanın, Hong Kong'da ilk defa rastlandığını ancak virüsün daha önce ABD, Kanada, Çin ve Japonya'da görüldüğü belirtildi.

Hong Kong sağlık yetkilileri, halkı vahşi maymunlarla temas etmekten kaçınması konusunda uyarırken, herhangi bir ısırık veya çizik durumunda bulaşma riskini azaltmak için temas edilen bölgenin hemen yıkanmasını tavsiye etti.

Bir insanın "Monkey B" virüsü ile enfekte olduğuna dair belgelenmiş ilk vaka 1932'de görülmüştü.