Sertif Gökçe görevi Zeki Aygün’den devraldı!

31 Mart Yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra Derince Belediyesi’nde devir teslim töreni gerçekleşti.

Görevi devreden Zeki Aygün “Her beş yılda bir yapılan yerel seçimler bugün de tecelli ediyor. Sevdiğimiz bir arkadaşımız, yıllardan beri tanıdığımız Sertif Gökçe arkadaşımız bu dönem bayrağı eline aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Demokrasinin güzelliği zaten böyle bütün renkleri barındırıyor. Bu renkler içinde bir dönem biz yaptık bir dönem de şimdi Sertif Gökçe, yapacak.Kendisi yaptığımız projeleri biliyor.

KENDİSİNE YARDIMCI OLURUZ

41 proje vaat etmiştik 59 proje yaptık. 17 Yeni projemiz var bunların projeleri ve yerleri hazır bir tek finansmanları yok hatta bir projeyi de AB’ye ihraç etmiştik. Bunları oturup incelerse, danışırsa biz de kendine yardımcı olacağımızı her zaman söylüyoruz. İşin özü bu, amaç burada doğduğumuz, büyüdüğümüz Derince’nin insanına hizmet etmekti biz de bunu yaptık.

DERİNCE EMİN ELLERDE”

Gökçe ardından Derince Belediyesi başkanlık makamında devir teslim töreniyle görevi Zeki Aygün’den devraldı. Gökçe konuşmasında, “Geçen dönemde çok centilmence yarıştık. O zaman başkanım kazanmıştı. 5 yıl içinde başkanımda vaat ettiğini kendince bir kısmını yaptı. Bizim de benimsediğimiz projeleri devam ettireceğiz. İsrafı sevmeyiz. Derince halkına bundan sonra bizim hizmet şansımız oldu. Derince gerçekten hak ettiği değeri alacak. 12 ilçe arasında Derince’nin çok eksikliği var. Bu eksilikleri bizim dönemimizde tamamlayacağız. Belki bir sonra ki seçimde bizde bayrağı başkasına devredeceğiz. Oy veren herkes kalbimizde. Adaletten bir yanayım. Emeğe saygımız var. İşini yapan herkese saygımız var. Derince emin ellerde olacak başkanım.”