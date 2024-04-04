Sertif Gökçe “Bütçe bir avuç azınlığa gitmeyecek”

31 mart yerel seçimlerinin ardından Derince Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Sertif Gökçe bugün mazbatasını aldı. Öğleden sonra Kocaeli Adliyesine giden Sertif Gökçe, mazbatasını Özlem Sinan Delen'den aldı. Mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde kısa bir konuşma yaşan Sertif Gökçe daha sonra devir teslim törenine katılmak üzere Derince Belediyesine geçti. Derince’nin anahtarını aldıktan sonra belediye önünde kurulan sahnede halka seslenen Sertif Gökçe, bundan sonra Derince’nin avukatı olacağını ifade etti.

“BÜTÇE BİR AVUÇ AZINLIĞA GİTMEYECEK”

Halka seslenen Sertif Gökçe, “Bizimle ilgili kara propaganda yaptılar ama biz asla sevgimizden taviz vermedik. Bugün artık derincede sevgi kazanmıştır. Samimiyet kazanmıştır, adalet kazanmıştır ve Derince’nin tamamı kazanmıştır. Artık seçim geride kaldı. Derince’de yaşayan 150 bin insanın tamamına eşit davranacağız. Başkaları gibi adamcılık yapmayacağız. Artık Derince’ye bahar geldi. Baharı yaşayacağız. Artık Derince’nin bütçesini bir avuç mutlu azınlığa değil 150 bin insanın tamamına dağıtacağız. Artık sosyal politikalar harekete geçecek. Sosyal belediyeciliğin tamamı uygulanacak. Sokağa aç giren çocuktan biz sorumlu olacağız. İşsiz gençten biz sorumlu olacağız.

“BÜTÜN DEĞERLERİ GERİ ALACAĞIZ”

Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmayacağız. 5 yıl içinde herkesin yüzünü güldüreceğiz. Çocuğuna spora, dershaneye gönderemeyen aile kalmayacak. Kadınlar da ekonomik bağımsızlığına kavuşacak. Tanzim satış mağazaları ve halk ekmek ile emeklilerimizin yüzünü güldüreceğiz. Derince’de bir tane fen lisesi, bir tane öğretmen evi yok. Derince deyince aklımıza sosyal belediyecilik gelecek. Fatma Başkanım da burada. 5 yıl içinde nasıl projeler yaptıysa aynısı burada yapılacak. Derince’nin kaybettiği bütün değerleri geri alacağız. Derince bugüne kadar sahipsiz kalmıştı. Hakkını savunan olmamıştı. Bundan sonra sadece Derince’nin avukatlığını yapacağım. Bütün projelerimizin içinde insan olacak. Halkımıza yapacağımız tüm hizmetler yorulduğumuza değecek. Derince’de 30 yıl boyunca sosyal demokratlar tarafından yönetilecek. Bugün bizi yalnız bırakmadınız.

“MUHTEŞEM BAŞKANA KAVUŞTUNUZ”

Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı konuşmada, “Muhteşemsiniz ve yıllardır beklediğiniz ve hak ettiğiniz muhteşem başkana kavuştunuz. Derince sosyal belediyecilik hizmetlerine kavuşacak nihayet. Biz de elimizden ne geliyorsa. Tecrübelerimiz ile birlikte destek olacağız. Sertif başkanımız çok şanslı ilk dönemde İzmit Derince kardeşliğine her zaman yanında olacağız. Derince halkını seviyoruz. İzmit halkının memnun olduğu ne kadar hizmet varsa Derince’de de yapabilmesi için her zaman yanınızda olacağım. Sertif Başkanımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

KÖRFEZ’E DESTEK İSTEDİ

Mini mitingte söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “Gözün Aydın Derince. Sertif Gökçe’yi başkan yaptınız. Elinize sağlık. Körfez’de mücadelemiz devam ediyoruz. Her bir oyun peşindeyiz. Desteklerinizi bekliyorum” dedi.

“BU HİKAYEYİ BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ”

Bir diğer Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise yaptığı konuşmada, “ Gözümüz aydın. Umuda giden bu yolculukta hepinize teşekkür ediyorum. Bir hikaye yarım kalmıştı. BU Hikayeyi birlikte bitireceğiz. Sizi Allah’a Sertif Başkanı da size emanet ediyorum. Başarıda hepimizin emeği var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah başarınızı daim etsin” dedi.

“GÜZEL GÜNLERİ BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Harun Yıldızlı ise yaptığı konuşmada, “Bu sokaklarda gezerken bir çok emekliye rastladım. Sizi asla mahcup etmeyeceğiz. Gerçekten emeklilere, gençlere tüm derincelilere layık olacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Güzel günleri, güneşli günleri hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“KOCAELİ’Yİ KIPKIRMIZI YAPACAĞIZ”

Son olarak kürsüye çıkan İl Başkanı Bülent Sarı, “Verdiğiniz emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Kibirlenmeyeceğiz. 5 yıl sonra da aynı arzu ile yarışacağız.. 3 belediye başkanım da burada. Mİlletvekillerimiz ile Belediye Başkanlarımız ile elele verip Kocaeli’yi kıpkırmızı yapacağız. Tayfun Başkanım burada. Onu bda başkan yapacağız. Kazanmış bir belediye başkanı burada duruyor. Kendisi de kazanmıştır. O sandıklar sayılacak” dedi.