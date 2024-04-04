Prof. Dr. Hakan Kara'dan dolar çıkışı: "Söyledim inanmadılar..."

Doların yerel seçim sonrası yükselmeyeceğini belirttiğini hatırlatan Hakan Kara yine de yolda dahil 100 kişinin kendisini çevirerek 'dolar patlar mı?' diye sorduğunu 'hayır' demesine rağmen seçim öncesine dair açıklanan verilere göre birçok kişinin dolar aldığına işaret etti.

Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu. Hepsine de hayır dedim. Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 4, 2024

Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının anormal derecede düştüğünü ve yılın ikinci yarısında bu alanda belirgin artış görülebileceğini söyledi.

Geçmişteki yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamının reel borçluluğu azaltması nedeniyle, Bankaların tahsili gecikmiş alacakları anormal derecede düşük düzeylere indi.

Yılın ikinci yarısında burada belirgin artış görmek şaşırtıcı olmaz. pic.twitter.com/3KtNzz05Er — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 4, 2024

FAİZ

Reel sektörün finansman ihtiyacının arttığını ve bunun faiz oranlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

ENFLASYON

Kara, enflasyonun önümüzdeki aylarsa gerilemeye başlayacağını ancak bunun kalıcı olması için mali disipline ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: KARAR