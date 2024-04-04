- Ekonomi

Prof. Dr. Hakan Kara'dan dolar çıkışı: "Söyledim inanmadılar..."

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, seçimler öncesi kendisine en az 100 kişi tarafından sorulan "Doları kuru patlar mı?" sorusuna "hayır" dediğini ancak seçim öncesi açıklanan verilerin birçok kişinin dolar aldığına işaret ettiğini açıkladı.

Prof. Dr. Hakan Kara'dan dolar çıkışı: "Söyledim inanmadılar..." mask

Doların yerel seçim sonrası yükselmeyeceğini belirttiğini hatırlatan Hakan Kara yine de yolda dahil 100 kişinin kendisini çevirerek 'dolar patlar mı?' diye sorduğunu 'hayır' demesine rağmen seçim öncesine dair açıklanan verilere göre birçok kişinin dolar aldığına işaret etti.

Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının anormal derecede düştüğünü ve yılın ikinci yarısında bu alanda belirgin artış görülebileceğini söyledi.

FAİZ

Reel sektörün finansman ihtiyacının arttığını ve bunun faiz oranlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

ENFLASYON

Kara, enflasyonun önümüzdeki aylarsa gerilemeye başlayacağını ancak bunun kalıcı olması için mali disipline ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: KARAR

# seçim, Enflasyon

04 Nis 2024 - 17:21 - Ekonomi

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