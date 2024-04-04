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Ahmet Çalık mazbatasını alıyor

CHP Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık, Cuma günü mazbatasını aldıktan sonra belediye başkanlığı devir teslimi ile görevine başlayacak.

DİLEK COŞGUN
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Ahmet Çalık mazbatasını alıyor mask
Ahmet Çalık mazbatasını alıyor
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MAZBATASINI ALACAK

Ahmet Çalık mazbatasını 5 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle alacak. Çalık, mazbata töreni sonrasında 14.30’da devir teslim ile Karamürsel Belediye Başkanlığı görevine resmen başlayacak.

Ahmet Çalık mazbatasını alıyor
# Mazbata

04 Nis 2024 - 17:26 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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