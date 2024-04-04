Nüfusu 4 il ve 804 ilçeden daha fazla! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar mahallesi, 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık. TÜİK verilerine göre Bağcılar Mahallesi'nin nüfusu 84 bin 241 nüfuslu Bayburt, 84 bin 366 nüfuslu Tunceli'yi, 92 bin 481 nüfuslu Ardahan'ı, 144 bin 544 nüfuslu Gümüşhane'yi ve 147 bin 919 nüfuslu Kilis'i geride bırakıyor.

RAKİBİNE 4 BİN OY FARK ATTI

Seçimlerde 285 sandık kuruldu ve 97 bin seçmen oy kullandı. 17 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Şirdenli, en yakın rakibine 4 bin oy fark atarak tekrar seçildi.

Şirdenli, seçimin ardından yaptığı açıklamada rekor kırmaya devam edeceklerini ifade ederek, birçok ilden de daha fazla büyüyeceklerini söyledi.

TEBLİGAT

Mahallede sıkıntının tebligatlar olduğunu söyleyen Şirdenlİ, çalıştıkları yerin ufak olduğunu belirterek yeni yer talebinde bulundu. Muhtarlığa Batıda olduğu gibi yardımcı ve sekreter verilmesini de isteyen Şirdenli, "Bizi dünya görüyor ama yerel yönetimlerimiz görmüyor" diyerek sitem etti.