Gazetemize ulaşarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, " Kartepe Kule dere kirliliği için belediye ekipleri gelmiş. Fiziksel kirlilik temizleniyor fakat asıl sorun kimyasal kirlilik. Dere yüzeyinde oluşan yağ tabakası ve derenin rengini değiştiren kimyasal maddeler. Bu konuda dereyi kirleten firma veya firmalara hangi cezai işlem yapıldı?"