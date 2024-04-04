Türkiye'nin en büyük markalarından Arçelik'in ismi değişiyor!

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Arçelik, köklü bir değişime hazırlanıyor. Şirket, 1955 yılından beri süregelen Arçelik markasını sonlandırarak, Türkiye ve dünya genelindeki operasyonlarını artık Beko çatısı altında birleştirecek.

BEKO MARKASI ALTINDA FAALİYET GÖSTERECEK

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre, Arçelik A.Ş. bundan sonra Beko markası adı altında faaliyetlerine devam edecek. Şirket, bu değişikliği "globalleşme stratejisi" kapsamında gerçekleştirdiğini belirtti ve Türkiye dahil olmak üzere tüm coğrafyalardaki operasyonlarını ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamayı hedeflediğini ifade etti.

Şirketin açıklaması:

"Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.’nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye’deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir."

Ayrıca, yurtdışı bağlı ortaklıkların da kurumsal unvanlarının Beko markasını içerecek şekilde değiştirildiği belirtildi. Şirket, Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. aracılığıyla yürütecek ve Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure gibi yerel değer yaratan markalarıyla çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada, Beko markasının dünya çapında 57 ülkede 55.000 çalışanıyla faaliyet gösterdiği ve 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunduğu vurgulandı. Bu ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin'in yer aldığı belirtildi.

Kaynak: KARAR