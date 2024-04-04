Otomobil projesini iptal eden Apple, gözünü robotlara dikti

Apple'ın kısa bir süre önce iptal ettiği haberleriyle gündeme gelen otomobilinin ardından Bloomberg yeni bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Buna göre Apple, ev robotu geliştirmek istiyor ve çalışmalarını bu yöne kaydırmış durumda.

APPLE EV ROBOTU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Bloomberg'ün isim vermediği kaynaklarından aktardığına göre Apple, gelişmiş bir ev robotu için çalışmalar yapmaya başladı.

Temelde robot süpürgenin daha fazla görev yapabileni olarak yorumlanan ev robotu, insanları evin içinde otonom şekilde takip edebileceği aktarıldı. Henüz, geliştirme aşamasında olduğu için hem ayrıntılar yok hem de hayata geçip geçmeyeceği kesin değil. Yine de Apple, yapay zeka trenine farklı şekillerde binmek istediğini her yeni adımında biraz daha gösteriyor.