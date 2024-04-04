AKP’nin Derince’deki şeytani hesapları tutmadı!

1994 SEÇİMLERİ…

Daha sonra CHP’ye ilhak olan SHP’nin adayı Reşat Keçeci, Refah’ın adayı Nihat Ergün’e kaybetti…

1999 SEÇİMLERİ…

CHP’nin adayı Dr. Kamber Türkoğlu, Fazilet’in adayı Halit Altuntaş’a kaybetti…

2004 SEÇİMLERİ…

CHP’nin adayı Yaşar Çelik, AKP’nin adayı Ali Haydar Bulut’a kaybetti…

2009 SEÇİMLERİ…

CHP’nin adayı İrfan Kabaloğlu, AKP’nin adayı Aziz Alemdar’a kaybetti…

2014 SEÇİMLERİ…

CHP’nin adayı Hakan Savaş, AKP’nin adayı Ali Haydar Bulut’a kaybetti…

2019 SEÇİMLERİ…

CHP’nin adayı Sertif Gökçe, AKP’nin adayı Zeki Aygün’e kaybetti…

2024 SEÇİMLERİ…

CHP’nin adayı Sertif Gökçe, AKP’nin adayı İbrahim Şirin’e karşı seçimi kaybetti…

**

Yukarıda Derince’nin 30 yıllık seçimleriyle ilgili bir kronoloji yaptım.

CHP, 30 yıldır Derince’de seçim kazanmak için büyük çaba harcadı.

Daha önceki yazılarımda 30 yıldır Derince’yi yönetenlerin, ilçeyi iyi yönetemediğini yazmıştım.

Derince’de bir başkan, iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapamadı.

**

20 yıldır iktidarda olan AKP, Derince’yi CHP’ye kaptırmamak için bu seçimde çok ama çok çalıştı.

CHP’nin adayı Sertif Gökçe’nin önünü kesmek için şeytanın bile aklına gelmeyecek hamleler yaptı…

**

ŞEYTANİ HAMLE 1…

Derince’de yayın yapan bir gazeteye sipariş haber yaptırıldı… Sipariş haberin manşeti, “Gökçe, DEM’e güveniyor”… TUTMADI….

ŞEYTANİ HAMLE 2…

Derince’de yayın yapan bir gazeteye yine sipariş haber yaptırıldı… Sipariş haberin manşeti, “Merdan… Aykurt… Çetin… Sertif Gökçe ve DEM ortaklığına milletimiz geçit vermeyecek”… TUTMADI…

ŞEYTANİ HAMLE 3…

Sertif Gökçe adına sahte bir hesap açıldı, Ramazan ayı fırsat bilinerek, “Arkadaşlar mangala bekliyorum” paylaşımı yapıldı… TUTMADI….

ŞEYTANİ HAMLE 4…

Kocaeli’de yayın yapan bir gazeteye sipariş haber yaptırıldı… Sipariş haberin manşeti, “ AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu sordu; “DEM’e Derince’de ne verilecek?”… TUTMADI…

BAHÇEME GAZETE BIRAKILDI

AKP’nin birinci, ikinci ve üçüncü hamlesinin fotoğraflarını bana gönderdiler…

Ama dördüncü hamlesine bizzat şahit oldum…

Cumartesi günü saat 10.30 civarında evimin bahçesine indim.

Baktım, evimin bahçe kapısına bir şeyler sıkıştırılmış…

Her zamanki gibi marketlerin katalogları zannettim.

Yine de gidip baktım…

Baktım ilimizde yayın yapan ve bizim rakip gazete…

Kapıya 3 adet bırakılmış.

Manşete baktım, “AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu sordu; “DEM’e Derince’de ne verilecek?”…

“SEÇİMİ GÖKÇE KAZANDI” DEDİM

Vay be dedim…

AKP, Derince’de öyle zor durumda ki, kendi yandaş gazetesine sipariş manşet yaptırmış, bir de bu gazeteyi Derince’de dağıttırıyor.

Derince’de yayın yapan iki gazeteye sipariş haber yaptırıp dağıttıran AKP, bizim rakip gazeteye de sipariş haber yaptırıp dağıttırınca, CHP’nin Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, seçimi kazanacak dedim…

AKP, CHP’nin adayı Sertif Gökçe’yi DEM Parti üzerinden vurmaya çalıştı… AKP’nin bu “DEM” hesabı hep geri tepti, inandırıcı olmadı. AKP’nin bu hamleleri muhalefete, “AKP, seçimi kazanmak için her yolu dener” dedirtti.

GÖKÇE, TOHUMU 2019’DA ATTI

CHP’nin adayı Sertif Gökçe, Mart 2019’da yapılan seçimi 1200 oy farkla kaybetmişti…

Gökçe’nin 2024’teki seçimi kazanacağı daha o günler belliydi.

Derince’yi 30 yıldır aynı zihniyette olan partiler yönetiyordu.

Diğer ilçeler arasında Derince en geri kalmış ilçelerin başında geliyordu.

PLANLARI GERİ TEPTİ

AKP’liler Derince’de seçimi kazanmak için çok şeytani hesaplar yaptılar, ama her yaptıkları hamle geri tepti.

Seçimi CHP’nin Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, 7-8 bin oy farkıyla kazandı.

Gökçe, dün mazbatasını aldı, görevi devraldı.

CHP’nin 30 yıldır özlem duyduğu o başkanlık koltuğuna oturdu.

Derince için hayırlı uğurlu olsun.

Şu da bilinmeli ki, Derince’nin yeni belediye başkanı Sertif Gökçe’den beklenti çok fazla.

Bir Derinceli olarak çiçeği burnunda Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’ye başarılar diliyorum.