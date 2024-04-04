AKP’nin kaybettikleri!

NAZIM ÇELİK'İN YAZISI

Bundan 13 yıl önce CHP’nin başına oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişimi ile başlayan rüzgar sürüyor. Pazar günkü seçimde ilimizde ve Türkiye’de harita kırmızıya boyandı. Kocaeli ilinde 20 yıldır belediye seçimlerinde hep AK Partili adayları kazanıyor diğer partiler hiç kazanamıyordu. İlimizde on üç belediyenin hepsi AK Partili idi. HALK, 13-0 algısına yıllar boyu o kadar inandı, o kadar alıştırıldı ki, herkes Kocaeli’nde yine 13-0 olur diyordu. Bu sefer fena yanıldılar. AK Partili adaylar 10 belediyeyi kazanırken, CHP 3 belediyeyi aldı. İZMİT’ten sonra DERİNCE ve KARAMÜRSEL de CHP’nin oldu.

Bu değişimi etkileyen faktörler çoktu. En başta boş kazan ve ekonomi. Her gün gelen zamlar insanları bıktırdı. Emekliye verilen sadaka gibi zamlar isyan etmelerine sebep oldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz için Cumhurbaşkanımız kendi partisinin adaylarına destek olmak için Türkiye turuna çıktı. Şehir şehir dolaştı. 27 günde 35 miting yaptı. Bu vatandaşlar tarafından çok yadırgandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi değildi. Koskoca Cumhurbaşkanı niye miting alanlarına iniyor diye halk sorguladı. 7 bin üzeri emekli maaşlarına düzenleme yapılacak söylemi, asgari ücreti gözden geçireceğiz müjdesi, Büyük İstanbul tüneli boğazın altından geçecek 3’üncü tünel olacak vaadi tutmadı.”

İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diyen sayın AKP Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’u kaybettiği gibi Türkiye’yi de kaybetti. Eski sistemde, şu üç bakanlık kesinlikle bağımsız bırakılırdı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı. Bu bakanlıklar seçim güvenliği için en kritik bakanlıklardı. Bu bakanlıklar asla seçime bulaştırılmazlardı. Bu seçimde maalesef ki birçok bakan sahada partinin neferi gibi çalışması tepkilere neden oldu.

İstanbul mitingine katılan bakanlar seçilmiş bakan değil, atanmış bakan yani devlet memuru idiler. O yüzden, mitinglere ve toplantılara katılmak zorunda idiler. Geçen seçimlerde Siha- İha, Togg ve Anadolu gemisi ile algı operasyonu yapan AKP, bu seçimde de Milli Astronotumuzu seçim malzemesi yaptı. Muhalifler adeta hain ilan edilip, ötekileştirildi. Başta İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere birçok CHP’li belediyenin projelerine imza vermeyerek geciktirildi.

“Oy yoksa hizmet yok” tehdidi ters tepti. “Balya balya paralar kandile gidiyor” gibi iftira politikaları tutmadı. Bu seçim 22 yıldır iktidar özlemi çeken CHP için milat oldu. Tam tamına 47 yıl sonra Amasya’da CHP seçimi kazandı. Kılıçdaroğlu’na miting yaptırılmayan Adıyaman’da seçimi ne tesadüftür ki CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere kazandı. AKP’nin kalesi olan Konya’da ilk kez bir kadın ve CHPli aday kazandı. İstanbul Beykoz’da 25 yıl sonra CHP aldı. Bu seçim sonucunda Türkiye’nin birçok ilinde seçimi kutlayan CHP’liler AKP’li seçmenlerin yaptığı gibi “silah” atmadı.

Konvoylarda korna çalıp, el kol hareketi bulunmadılar. Sakin ve huzurlu bir seçim kutlamasını tercih ettiler. Nasıl sevineceklerini şaşırdılar. Sevinçlerini içinde yaşadılar. Bu seçimde yurt dışı oyları yoktu, emeklilerin tepkisi vardı. Faiz sebep enflasyon sonuçtu. Liyakatsizlik ve işe alımdaki torpiller vatandaşı illallah dedirtti. Sağlıkta devrim yaptık deyip hastanelerden randevu alamayanlar yeter dedi. Ev kiraların uçması pes ettirtti.

Ülkeye Suriyeli, Afganlı ve yabancı mültecilerle doldurulmasına kimsenin gönlü razı olmadı. “Mülakatı kaldıracağız” deyip halen kaldırılmamış olması kul hakkına girildi. İmar ettikleri şehirler tarumar edildi. Türk bayrağı yerine Arap, tevhit ve cemaat bayrakların açılmasına izin vermesi yanlışlığı ve Gazze politikasında söylemden öteye gidemeyen pasif siyaset izlenişi AKP’e tepki olarak döndü.

Kısacası tehdit kaybetti. Yürüyen merdivene sabotaj kaybetti. Tarikat cemaat desteği kaybetti. Fakir fukara ile alay edilmesi kaybetti. Yalancı kiralık medya kaybetti. Herkes dersini aldı. Hadi Türkiyem hayırlı olsun.