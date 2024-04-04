- Yaşam

Çayırova'daki ibadethanelerde bayram hazırlığı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Çayırova'daki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Çayırova'daki ibadethanelerde bayram hazırlığı mask

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bayram öncesinde temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ekipler, ibadethanelerin şadırvanlarını ve tuvaletlerini de dip bucak temizliyor. İlçedeki tüm ibadethanelerde yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı’nda daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi sağlanacak.
# ilçe

04 Nis 2024 - 20:56 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.659.209 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL