Çayırova'daki ibadethanelerde bayram hazırlığı

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bayram öncesinde temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ekipler, ibadethanelerin şadırvanlarını ve tuvaletlerini de dip bucak temizliyor. İlçedeki tüm ibadethanelerde yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı’nda daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi sağlanacak.