Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bayram öncesinde temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ekipler, ibadethanelerin şadırvanlarını ve tuvaletlerini de dip bucak temizliyor. İlçedeki tüm ibadethanelerde yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı’nda daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi sağlanacak.
- Yaşam
Çayırova'daki ibadethanelerde bayram hazırlığı
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Çayırova'daki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.