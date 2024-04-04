Ozan Bingöl, sigaraya gelen zamların vergisini hesapladı

Gelen zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi. Resmi X hesabı üzerinden gelen zammın ne kadarının vergi olduğuna dair hesap yapan vergi uzmanı Ozan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:
"Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."
Kaynak: T24
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.