Ozan Bingöl, sigaraya gelen zamların vergisini hesapladı

Gelen zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükseldi. Resmi X hesabı üzerinden gelen zammın ne kadarının vergi olduğuna dair hesap yapan vergi uzmanı Ozan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."

Kaynak: T24