Çorum maçını Erdem Mertoğlu yönetecek

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Nisan Cumartesi:
13.30 Bodrum FK- Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Raşit Yorgancılar
20.30 Sakaryaspor-Boluspor: Erkan Özdamar
7 Nisan Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK- Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Batuhan Kolak
16.00 Eyüpspor-Altay: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Süleyman Bahadır
8 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Göztepe-Erzurumspor FK: Ali Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.