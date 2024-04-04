Prometeon Kocaeli’deki yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor

Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından Prometeon Lastik Fabrikası yetkilileri, Kocaeli basınını Başiskele Wellborn Otel’de düzenlenen iftar programında ağırladı. Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer ve Türkiye Kurumsal iletişim ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen programda ürettikleri lastiklerin özellikleri hakkında bilgi verdi.
83 ÜLKENİN İÇ PAZARINDAYIZ
Özer: “2019 yılında temellerini attığımız AR-GE’nin 2021 yılında açılışını yaptık. Avrupa’ya ihracatımız çok fazla. Yaklaşık 83 ülkenin iç pazarda marka değeri olarak bulunuyoruz. Bütün bunların üzerine AR-GE’nin gelmesi kalıcı olduğumuzun işaretidir. AR-GE’yi kurduktan sonra da en büyük destekte Kocaeli Üniversitesi’nden geldi. Terzi usulü lastik yapıyoruz aslında biz, Türkiye’de ve Avrupa’nın sayılı üreticilerine otobüs olsun kamyon olsun lastik üretiyoruz. Onların değişik istekleri olabiliyor. Bu yüzden bütün araştırmaları, geliştirmeleri, ürerimleri burada yapıyoruz.” şeklinde konuştu.
170 MİLYONLUK YATIRIM YAPTIK
Özer sözlerinin devamında: “Son 2017 yılında 170 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın ana kaynağı üretimi arttırmak, teknolojiyi geliştirmek ve AR-GE merkeziydi. Bütün bunların sonucunda burada olmaktan, Kocaeli’de olmaktan, Kocaeli’ye ve her şeyden önce ülkemize katkı sağlamaktan durur duyuyoruz.” dedi.
GLOBAL ANLAMDAKİ TEK ŞİRKETİZ
Özer’in ardından konuşan Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu ise: “Prometeon ailesi olarak iftar organizasyonuma katılan değerli basın mensuplarına teşekkür ederim. Prometeon Lastik Grubu, dünyada endüstriyel lastiğe yani kamyon, otobüs, zirai lastikler ve iş makinesine odaklanan global anlamdaki tek şirkettir. Biz teknolojik uzmanlığımızı bu anlamda mevcut markaların yanında, Formula, Paros ve Preir markalarının lisanslı üreticisi olarak gelişen dünya teknolojisi ve trendleri takip ediyoruz. Hatta bu trendleri yeni teknolojik ürünlerimizi biz oluşturuyoruz. Bu sayede de dünyadaki büyümemizi hem Türkiye’de hem dünyada devam ettiriyoruz. Coğrafi konumu itibariyle bulunduğu bölgede istihdam kapasitesi be yatırım olanaklarıyla Avrupa’nın lojistik üssü olmak konusunda hızlı adımlarla ilerliyor.” ifadelerini kullandı.
SEKTÖRE LİDERLİK YAPIYORUZ
Sektöre liderlik yaptıklarını vurgulayan Uslu: “Ürettiğimiz ürünlerle ve çözümlerle lojistik sektörüne öncülük ediyoruz, liderlik ediyoruz. Bugün Türkiye’de satılan her 4 lastikten biri Prometeon markalarından oluşuyor. Bu anlamda liderliğimizi sürdürüyoruz. Lastik teknolojilerini geliştirirken odağımız inovasyon ve sürdürülebilirlik. İnovasyon anlamında akıllı lastik çözümleriyle sektöre destek veriyoruz, burada öncüyüz. Lastiği geliştirirken içerisine koyduğumuz dijital uygulamalarla lastiği doğumundan ölümüne kadar takip edebiliyoruz. Bu sayede de özellikle nihai tüketicilerimizin maliyetlerine katkı sağlıyor ve onların tasarruf etmesini desteklemiş oluyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında da hem üretim hem lastiğin kullanımı ve sonrasında büyümeyi destekleyen yatırımlar yapıyoruz” dedi.
ÜRETİMLERİMİZ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
Ürettikleri lastiklerin kullanışlı ve geri dönüşüme uygun olduğunun altını çizen Uslu: “Bunun için enerji ve su tüketimini azaltıyoruz. Atıklarımızın da çok önemli bir kısmını geriye dönüştürebiliyoruz. Düşük yuvarlanma direnciyle kilolara yakıt tasarrufu sağlayan lastikler geliştiriyoruz. Yüksek kilometre performansıyla lastiklerin kilometre başına maliyetlerini düşürüyoruz. Aynı zamanda geri dönüşümü desteklemek üzere de katlama teknolojisiyle yani lastik aşındıktan sonra yenileyerek tekrar ömrünü uzatıyoruz. Bu sayede geleceğimiz için de önemli yatırımlara imza atıyoruz.” diyerek lastiğin kullanım ömrünün uzadığını ifade etti.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMIYLA 3 YILLIK ANLAŞMAMIZ VAR
Sponsorluk destekleri de verdiklerini açıklayan Uslu: “Spor alanında sponsorluklarımız da var. Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıllık bir anlaşmamız var. A Milli Futbol takımımızın resmi sponsoru olduk. 3 yıl süresince de takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kendilerine UEFA 2024’te de başarılar diliyoruz. Bunun yanında AR-GE merkezimiz de Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ticari lastik fabrikasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.