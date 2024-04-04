Prometeon Türkiye Kocaeli basını için özel bir iftar düzenledi

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, “Türkiye’deki en yüksek ticari lastik üretim kapasitesine sahip endüstriyel ve ticari lastik üreticisi olarak Kocaeli’ye değer katmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu ise, “Akıllı lastik üretiminde Türkiye’de öncüyüz. Lastiklerimizi geliştirirken inovasyon ve sürdürülebilirlik odağı ile çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk lastik üretim tesisi olarak 1960 yılında Kocaeli’de kurulan fabrikanın da sahibi olan Prometeon Türkiye, Kocaeli basını için özel bir iftar yemeği düzenledi. Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer ve Prometeon Türkiye Kurumsal İletişim ekibinin ev sahipliğinde düzenlen etkinliğe basın mensupları katıldı.

Kocaeli’ye değer katmaktan mutluluk duyuyoruz

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, iftarda yaptığı konuşmada, “Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi kapsayan ‘Türkiye-Afrika-Orta Doğu-Rusya-Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin merkez üssü konumunda yer alıyor. Bugün Türkiye’deki en yüksek ticari lastik üretim kapasitesine sahip endüstriyel ve ticari lastik üreticisi olarak Kocaeli’ye değer katmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Özer, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk lastik fabrikası olarak üretimimizin yüzde 50’den fazlasını başta Avrupa olmak üzere 87 ülkeye ihraç ediyoruz. Ar-Ge merkezimizin yüksek teknolojisi bizim için ürün geliştirme sürecinde büyük öneme sahip. Çünkü az önce de değindiğim gibi lastiklerimizi hem ihraç ediyoruz hem de Türkiye pazarına sunuyoruz. Ar-ge gücümüz sayesinde her ülke koşullarına özel lastik tasarlıyoruz. Kocaeli Üniversitesi ile de Ar-ge çalışmaları başta olmak üzere üniversite- sanayi iş birliği anlamında projeler geliştiriyoruz. 2017 yılından bugüne kadar fabrika, Ar-Ge ve teknoloji tarafından 175 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. Yarattığımız istihdam ve ekonomik değer ile bu şehre değer katmaktan gurur duyuyoruz”

İnovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışıyoruz

Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu yaptığı konuşmada, “Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sizlerle tanışmış olmaktan ve birlikte bir iftar organizasyonuna katılmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Uslu, şöyle konuştu: “Prometeon Tyre Group, sadece endüstriyel lastiklere (kamyon, otobüs, tarım ve iş makineleri) odaklanmış dünyadaki tek global şirket konumunda yer alıyor. Teknolojik uzmanlığımızı genişleterek Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansları altında endüstriyel ve ticari lastikler üretiyoruz. Gelişen dünya ve teknoloji ile birlikte daha yeni ürünler geliştirmeye ve bu sayede dünyada ve Türkiye’de güçlü büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye, coğrafi avantajı, istihdam ve yatırım olanakları sayesinde bölgesinin lojistik üs olma hedefine adım adım ilerliyor. Biz de lojistik sektörüne yönelik ürün ve çözümlerimizle pazarda öncü ve lider olarak yer alıyoruz. Öyle ki pazardaki her 4 lastikten biri Prometeon markalı lastiklerden oluşuyor. Akıllı lastik üretiminde Türkiye’de öncüyüz. Ürettiğimiz lastikleri dijital uygulamalarla destekliyor bu sayede bir lastiğin ömrünü tüm süreçte takip ediyoruz. Bu sayede kullanıcılarımıza da maliyet avantajı ve tasarruf imkanı sunuyoruz. Lastiklerimizi geliştirirken inovasyon ve sürdürülebilirlik odağı ile çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik odağımız; hem üretimde hem de ürünümüzde enerji kullanımımızı azaltmak, karbon salımımızı düşürmek, ürünlerimizin hurdaya çıkma sürecini uzatmak, atığımızı azaltmak ve lastiklerimizin teknolojisi sayesinde benzin tüketimini azaltarak çevreye katkı sağlamak gibi gezegenimiz için bir dizi olumlu etkiyi içeriyor. Diğer yandan Türkiye’ye yatırım konusunu oldukça önemsiyoruz. Aynı zamanda ülkemizde spora yatırım yapıyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zaman önce Türkiye Futbol Federasyonu ile önemli bir anlaşma imzaladık. Bu iş birliği kapsamında üç yıl boyunca Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın resmi sponsorluğunu üstleneceğiz. Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’mizde sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojiyle geliştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikamızda üretilen Prometeon 02 serisi lastiklerimizin Milli Takımımızı taşıyan otobüslerde kullanılacak.”