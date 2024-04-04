Erzurumspor FK: 2 - Giresunspor: 1

Maçtan dakikalar
11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Alperen’in sert şut kaleci Göktuğ’dan döndü, topu takip eden Şahin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
44. dakikada Orhan’ın pasıyla topla buluşan Eren Tozlu'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
53. dakikada Orhan Ovacıklı’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan topu kafayla Yakup tamamladı. 1-1
69. dakikada Mustafa Yumlu’nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Furkan kafayla topu filelere yolladı. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Rosheuvel dk. 80), Sefa Akgün, Özgür Sert (Shala dk. 36), Furkan Özhan (Celal Hanalp dk. 80), Estrela (Muhammed Emin Yavaş dk. 90), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli, Eren Özdemir, Mustafa Gürkan Varlık, Hüseyin Mevlütoğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan (Şenel Aydemir dk. 85), Şahin Dik (Muhammed Mirac Çakıroğlu dk. 85), Arda Kılıç (Ali Akçay dk. 78), Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Alperen Köşker (Mert Kurt dk. 75), Enishan Ceylan (Furkan Arda Kabaca dk. 75), Furkan Kütük
Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Ahmet Lütfü Kara, Emre Nizam, Muhammet Turhan
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Şahin (dk. 11) (Giresunspor), Yakup (dk. 53), Furkan (dk. 69) (Erzurumspor FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.