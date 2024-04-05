Bayrama kadar en az 2 kilo verdiren menü!

Ramazan boyunca davetler, kalabalık sofralar derken kimimiz kiloları alırken, kimimiz de tatlı tüketimine ve porsiyon kontrolüne dikkat ederek fazlalıkların birazından kurtuldu.

Bayram yaklaştı, havalar ısındı, ince kıyafetler ve sarkan yağlar ortaya çıktı. Son bir hafta kala hala geç kalmış sayılmazsınız. Sahura kalkma ve iftar - sahur arasında en az 2 L su tüketimine önem verirseniz bir haftada en az 2 kilo verebilirsiniz.

Ramazanda Tatlılarla Sivrileşen Göbeği Eriten Menü

Sahur:

Sahur mutlaka yapılmalı! Aksi taktirde metabolizmanız çalışmaz!

1 çay bardağı süt (süt tüketemiyorsanız yarım kase yoğurt tüketiniz)

1 adet haşlanmış yumurta

2 yemek kaşığı çökelek

Marul - maydanoz

14 çiğ badem

1 küçük boy muz

4 zeytin

1-2 adet karabuğday patlağı

İftar:

İftarda en önemli püf noktası orucu açtıktan, çorbayı içtikten sonra 15 dakika beklemek! sadece bunu uygulayarak bile kilo verebilirsiniz.

1 bardak su

1 adet hurma ve 1 kuru kayısı

(hurmayı mutlaka kan şekeri dengesi için, kuru kayısıyı ise kabızlığı önlemek için tüketmelisiniz)

3 zeytin

1 kase çorba

15 Dakika Bekleyiniz!

Aradan Sonra Ana Yemek

6-7 yemek kaşığı etli sebze yemeği

1 kase yoğurt

4 yemek kaşığı pilav

Ana Yemekten 1-1,5 Saat Sonra

1 kase yoğurt içerisine 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 çay kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı toz karabiber ekleyip tüketiniz.

İftar + Sahur toplamı en az 2-2,5 L su tüketmelisiniz!

Her noktayı dikkatle uygulamalı, mümkünse iftardan sonra 40 dakika egzersiz yapmalısınız.

Tüm bunlara tamamen dikkat ettiğinizde bir haftada değişen bedeninize inanamayacaksınız!