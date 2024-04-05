- Gündem

Derince Liman kavşağında TIR krizi

Derince Liman kavşağına doğru tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Derince Liman kavşağında TIR krizi mask

Tırların kuyruğu 1 km yi geçti. Trafik felç oldu. Tırların sağ şeridi kapatmaları nedeniyle araç sürücüler isyan etti.
# oldu

05 Nis 2024 - 09:04 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.632.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL