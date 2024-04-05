Ahmet Çalık mazbatasını alıyor

47 yılın ardından Karamürsel’de sosyal demokrasinin bayrağını tekrar dalgalandıran ve rakibine 2 bin 530 oy fark atarak Karamürsel Belediye Başkanın seçilen CHP’li Ahmet Çalık mazbatasını bugün (5 Nisan Cuma) saat 14.00’te Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle alacak.
Çalık, mazbata töreni sonrasında 14.30’da devir teslim ile Karamürsel Belediye Başkanlığı görevine resmen başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.