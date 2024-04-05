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Ahmet Çalık mazbatasını alıyor

CHP Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık, bugün mazbatasını aldıktan sonra belediye başkanlığı devir teslimi ile görevine başlayacak

İREM GÜLER
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Ahmet Çalık mazbatasını alıyor mask
Ahmet Çalık mazbatasını alıyor
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47 yılın ardından Karamürsel’de sosyal demokrasinin bayrağını tekrar dalgalandıran ve  rakibine 2 bin 530 oy fark atarak Karamürsel Belediye Başkanın seçilen CHP’li Ahmet Çalık mazbatasını bugün (5 Nisan Cuma) saat 14.00’te Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle alacak.

Çalık, mazbata töreni sonrasında 14.30’da devir teslim ile Karamürsel Belediye Başkanlığı görevine resmen başlayacak.

Ahmet Çalık mazbatasını alıyor
# chp, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Mazbata

05 Nis 2024 - 09:06 - Siyaset

Mahreç  İrem Güler

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