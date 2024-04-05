HELVACI ABDULLAH HAYATINI KAYBETTİ

İzmit’te 1938 yılından bu yana Fethiye Caddesi ile İstiklal Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan ‘Helvacı Abdullah’ın 3’üncü kuşak temsilcisi Abdullah Gürkan vefat etti.

Abdullah Gürkan’ın cenazesi bugün (5 Nisan Cuma günü) Fevziye Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.