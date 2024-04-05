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Bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan etkinlik hazırlıkları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin iş birliği ile düzenlenen 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması 10 Nisan Çarşamba günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

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Bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan etkinlik hazırlıkları sürüyor mask

Türkiye’nin en köklü geleneklerinden biri olan bayramlaşma, toplumsal birlikteliğimizin en güzel örneklerinden biri. Her yıl farklı şehirlerde, mahallelerde, aileler arasında büyük bir coşkuyla kutlanan bayramlaşma etkinlikleri, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi haline geldi. İşte bu geleneksel buluşmalardan biri de “Kocaeli Kent Bayramlaşması” olarak bilinir ve bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 10 Nisan Çarşamba günü bayramın 1.günü saat 14.00’da başlayacak olan bayramlaşma etkinliği, Kocaeli’nin sosyal hayatında önemli bir yere sahip.

ÖZEL ETKİNLİK
Kent Bayramlaşması, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok insanı bir araya getirerek, bayramın coşkusunu ve toplumsal birlikteliğin sıcaklığını paylaşmayı amaçlıyor. Geleneksel kıyafetlerin giyildiği, müzik ve folklor gösterilerinin yapıldığı bu etkinlik, adeta bir kültür şölenine dönüşüyor. Kocaeli Kongre Merkezi, modern imkanları ve geniş kapasitesiyle her yıl olduğu gibi bu bayramlaşma için de ev sahipliği yapılıyor. Organizasyon komitesi, bu yılki programa yoğun katılım beklediklerini ve katılımcıların unutulmaz anlar yaşayacağını ifade ediyor.
# büyük, türkiye, ifade

05 Nis 2024 - 09:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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